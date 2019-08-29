Четыре области Украины остались без глав полиции: что произошло

В Украине уволили начальников четырех областных Главных управлений Национальной полиции.
Пресс-служба НПУ сообщает, что своих должностей лишились руководители главных управлений в Закарпатской, Львовской, Житомирской и Запорожской областях.
Решение об увольнении было принято руководством Нацполиции согласно выводам расширенного заседания коллегии МВД Украины, которое прошло 23 августа.
"В настоящее время бывшего руководителя Главного управления Нацполиции во Львовской области Валерия Середу назначили начальником Департамента обеспечения деятельности председателя Национальной полиции Украины", – отметили в НПУ.
Также бывшего начальника главка полиции в Житомирской области Вячеслава Печененко назначили в центральный аппарат Нацполиции.
"Сейчас решается вопрос дальнейшего прохождения службы бывшими начальниками главных управлений Нацполиции в Запорожской и Закарпатской областях", – уточняется в сообщении.
Нацполиция Украины
Как сообщал OBOZREVATEL, скандально известного начальника управления Национальной полиции Днепропетровской области Виталия Глуховерю уволили с занимаемой должности.
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