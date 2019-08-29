Четыре области Украины остались без глав полиции: что произошло

В Украине уволили начальников четырех областных Главных управлений Национальной полиции.

Пресс-служба НПУ сообщает, что своих должностей лишились руководители главных управлений в Закарпатской, Львовской, Житомирской и Запорожской областях.

Решение об увольнении было принято руководством Нацполиции согласно выводам расширенного заседания коллегии МВД Украины, которое прошло 23 августа.

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"В настоящее время бывшего руководителя Главного управления Нацполиции во Львовской области Валерия Середу назначили начальником Департамента обеспечения деятельности председателя Национальной полиции Украины", – отметили в НПУ.

Также бывшего начальника главка полиции в Житомирской области Вячеслава Печененко назначили в центральный аппарат Нацполиции.

"Сейчас решается вопрос дальнейшего прохождения службы бывшими начальниками главных управлений Нацполиции в Запорожской и Закарпатской областях", – уточняется в сообщении.

Нацполиция Украины

Как сообщал OBOZREVATEL, скандально известного начальника управления Национальной полиции Днепропетровской области Виталия Глуховерю уволили с занимаемой должности.

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