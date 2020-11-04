Четыре города Украины проголосовали за действующих мэров

Таша Адамович Политика 17:47, 4.11.2020

В четырех регионах Украины объявили официальные результаты выборов городских голов – там на должностях остаются действующие чиновники.

Голоса распределились так:

  • в Тернополе почти 75% набрал Сергей Надал из партии "Свобода";

  • в Кропивницком победил Андрей Райкович, за него проголосовало 53,5% избирателей;

  • в Харькове мэром остался Геннадий Кернес с более чем 60% голосов, сообщила ТСН.

Мэром Ивано-Франковска во второй раз стал Руслан Марцинкив. По информации "Сегодня", он набрал 84,78% голосов.

В горсовет Ивано-Франковска проходят три партии:

  • "Свобода" (54,1% голосов);

  • "Европейская солидарность" (17,86%);

  • "Батьківщина" (5,62%).

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что обвиняемая в сепаратизме бывшая глава Славянска Неля Штепа станет депутатом городского совета от "Партии мира и развития". Она боролась за кресло мэра, однако во второй тур не вышла – за нее проголосовали только 4596 жителей города.

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