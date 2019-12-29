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30 декабря • обновлено в 01:37
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Четверо освобожденных украинских пленных остались в "ДНР"

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Освобожденный из плена самопровозглашенной "ДНР" в ходе большого обмена 29 декабря Константин Устименко и еще трое украинцев остались на оккупированной территории.

Они не вернулись в Украину ради своих семей, которые живут в Донецкой и Луганской областях, сообщает ТСН.

Как рассказал советник секретаря СНБО Украины Сергей Сивохо, с оккупированных частей двух регионов вернули 76 человек, но их должно быть 80.

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Отметим, что количество тех, кто отказался ехать к боевикам составляет 14 человек.

Обмен пленными

Обмен пленными

Офис президента

Ранее OBOZREVATEL писал, что Елена Сорокина, которую освободили из плена в ходе большого обмена 29 декабря, рассказала, в чем ее обвинили террористы самопровозглашенных республик.

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Читайте все новости по теме "Обмен пленными" на OBOZREVATEL.

Автор
Карина Бондаренко
Тема
Обмен пленными
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Мир Миру
Мир Миру
Сивохо бреше, як сивий мерин. Гарантія безпеки людям потрібна, а не цей пи*д*ж.
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