"Честью и не пахнет": всплыли скандальные факты из биографии Смешко

Лидер партии "Сила и Честь" Игорь Смешко, занимая высокие должности, засветился во многих коррупционных схемах.

Об этом идет речь в ролике, который опубликовали на YouTube-канале ГляделкаUA (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Так, стало известно, что во времена председательства Смешко для представительских целей СБУ закупался коньяк. "Судя по документам, весьма дорогой: по полторы-две тысячи долларов за бутылку", – поделился автор.

Игорь Смешко 112 Украина

Однако вскоре выяснилось, что на всех бутылках акцизные марки имели один и тот же номер, а сам напиток не соответствовал заявленной стоимости.

Также Смешко припомнили скандал, который разгорелся, когда он руководил разведкой. Тогда он поручил сделать тушенку для военных разведчиков и обязал сотрудников ее покупать, несмотря на завышенную в два раза цену. При этом, продукт произвели на заводе, который принадлежал сестре самого Смешко.

Главным же скандалом автор назвал аферу со строительством квартир для сотрудников СБУ. Отмечается, что в 2004 году Смешко обратился к мэру Киева с просьбой выделить участки для строительства жилья.

Смешко решил провернуть схему с выделенной землей и объявил победительницей конкурса фирму "Стабил", которая была создана за несколько дней до этого и принадлежала сводной сестре Смешко Щупаковской.

Компания решила привлечь инвесторов и собрала с них 17 млн грн, однако строительство дома так и не началось. В судебном порядке было выяснено, что фирма перевела деньги инвесторов в офшоры.

Как сообщал OBOZREVATEL, в партийных списках Смешко были замечены коррупционеры и кучмисты.

Кроме того, в политсиле назрел конфликт из-за манерного поведения ее лидера Игоря Смешко и игнорирования им демократических ценностей.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!