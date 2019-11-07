"Честные и порядочные": в "Слуге народа" объяснили громкое заявление о "Л/ДНР"

Партия "Слуга народа" не намерена сотрудничать с представителями так называемых властей "Л/ДНР" после возвращения Донбасса под контроль Украины.

Об этом рассказал в эфире ObozTV народный депутат от партии "Слуга народа" Виталий Безгин, комментируя заявление своего однопартийца Максима Ткаченко о "честных и порядочных людях" в "Л/ДНР".

"Наша позиция однозначная – территория должна вернуться под украинский контроль, но никакой речи о сотрудничестве с террористами и их пособниками не может быть. Наш коллега Максим наверное не слишком корректно высказался, что вызвало определенные спекуляции", – подчеркнул Безгин.

По словам нардепа, Ткаченко "имел в виду, что на неподконтрольных территориях действительно есть люди, которые являются патриотами Украины, ее поддерживают и просто сейчас оказались в таком положении".

"Поэтому речь именно об этих наших гражданах, а не о террористах и их пособниках. Я не вижу возможности того, чтобы люди, которые работают с главарями "Л/ДНР", могли в дальнейшем работать вместе с новой украинской властью", – пояснил он.

"Максим Ткаченко – представитель Луганской области и член комитета по вопросам деоккупации и возвращения территорий. Его слова несомненно важны, но он высказался некорректно… Речь шла исключительно о мирных гражданах, которые не касаются каких-то политических процессов на оккупированных территориях", – сказал Безгин.

Также депутат выразил убеждение, что на людей, которые "осуществляли агрессивные действия по свержению власти" на Донбассе, не должна распространяться амнистия.

Как сообщал OBOZREVATEL, народный депутат Украины от "Слуги народа" Максим Ткаченко не исключил, что после деоккупации Донбасса некоторые представители "властей Л/ДНР" могут войти в команду новой власти.

Вскоре нардеп оправдался, уточнив, что имел ввиду только руководителей больниц, школ, университетов, театров Луганска, Донецка и других городов, которые не принимали никакого участия в незаконных действиях, а остались на той территории как заложники ситуации.

Напомним, до 2014 года Максим Ткаченко жил в Луганске, организовывал в городе гастроли звезд шоу-бизнеса. Также Ткаченко известен как концертный директор певицы Тины Кароль и бывший руководитель компании "Квартал-концерт". Кроме того, он был лидером команды Владимира Зеленского на выборах президента Украины в Луганской области.

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