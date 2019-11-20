"Честно вам говорю!" Зеленский открестился от скандала с ГБР

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на громкий скандал с Государственным бюро расследований.

Своей позицию выразил он в ходе брифинга в Станице Луганской на Донбассе, куда в среду, 20 ноября, прибыл открывать отремонтированный мост (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Журналисты затронули вопрос о возможном давлении Офиса президента на ГБР в лице его директора Романа Трубы. "Я честно скажу, у меня есть более важные задания. Я не знаю, что там за скандал с ГБР. Там были какие-то записи? Я честно не знаю. Если вы не против, изучу этот вопрос и отвечу", – сказал глава государства.

Зеленский открестился от скандала с ГБР

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети опубликовали записи из кабинета директора ГБР Романа Трубы, где он лично обсуждал уголовные дела в отношении топ-чиновников с главой Офиса президента Андреем Богданом и генеральным прокурором Русланом Рябошапкой. Аудио указали на прямой контроль со стороны президента.

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