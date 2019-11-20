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20 ноября • обновлено в 16:42
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"Честно вам говорю!" Зеленский открестился от скандала с ГБР

1.5т
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Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на громкий скандал с Государственным бюро расследований.

Своей позицию выразил он в ходе брифинга в Станице Луганской на Донбассе, куда в среду, 20 ноября, прибыл открывать отремонтированный мост (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Журналисты затронули вопрос о возможном давлении Офиса президента на ГБР в лице его директора Романа Трубы. "Я честно скажу, у меня есть более важные задания. Я не знаю, что там за скандал с ГБР. Там были какие-то записи? Я честно не знаю. Если вы не против, изучу этот вопрос и отвечу", – сказал глава государства.

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Зеленский открестился от скандала с ГБР

Зеленский открестился от скандала с ГБР

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети опубликовали записи из кабинета директора ГБР Романа Трубы, где он лично обсуждал уголовные дела в отношении топ-чиновников с главой Офиса президента Андреем Богданом и генеральным прокурором Русланом Рябошапкой. Аудио указали на прямой контроль со стороны президента.

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Автор
Ирина Кулинич Ирина Кулинич
Персоны
Владимир Зеленский Роман Труба Андрей Богдан Руслан Рябошапка
Место
Украина
Тег
Государственное Бюро Расследований
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Станкевичус Лілія
Станкевичус Лілія
Не чіпайте піаніста. У нього важливіші завдання, йому Тимошенко на свій день народження корпоратив замовила.
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Малько Олександр
Малько Олександр
"Не знає, не чув , не казав, пожартував"- достойні відповіді президента
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