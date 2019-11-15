"Черти сгинут!" Ляшко жестко ответил на прессинг со стороны власти

Народный депутат Украины восьмого созыва от РПЛ Олег Ляшко заявил о давлении на него и его однопартийцев со стороны власти, в частности – Офиса генерального прокурора.

По его словам, президент Украины Владимир Зеленский якобы поручил "своему ручному" генпрокурору Руслану Рябошапке "прессовать их со всех сторон". Об этом Ляшко рассказал в посте на личной странице в Facebook.

"В понедельник мне вручают подозрение в Бориспольской прокуратуре. Во вторник – председателю исполкома Радикальной партии Олегу Аверьянову вручают подозрение относительно сфальсифицированного дела в Святошинской прокуратуре. Относительно сфальсифицированных дел через день ходит на допросы наш побратим Сергей Скуратовский", – написал политик.

Ляшко, Герус, Рябошапка

Как отметил Ляшко, уголовное преследование грозит и другим его единомышленникам. Он убежден: это связано с тем, что они не дают главе государства "воплотить заветную мечту – продать Путину Украину".

"В то время, когда наша команда боролась за спасение Украины от российской агрессии, Зеленский сравнивал мою родную страну с немецкой проституткой. Теперь эти шуты-черти, для которых Украина проститутка, во власти, а против нас фальсифицируют уголовные дела", – возмутился Ляшко.

Кроме этого, он добавил, что не боится противостоять таким действиям и угрозам со стороны властей.

"Мы эти политические репрессии пройдем с достоинством. А черти сгинут, как роса на солнце. Я это сделаю!" – подытожил он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

ранее Ляшко подрался с нардепом от "Слуги народа" и председателем комитета Совета по энергетике и ЖКХ Андреем Герусом. Инцидент произошел в зале официальных делегаций аэропорта "Борисполь".

Конфликт случился из-за разногласий в политических и экономических вопросах. Ляшко назвал "слугу народа" предателем, который работает в интересах Кремля.

Герус выступает за снятие санкций из России с целью восстановления импорта электроэнергии в агрессора. Благодаря его усилиям РФ в ночь с 4 на 5 ноября рекордно нарастила экспорт "тока" в Украину.

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка инициировал открытие уголовного производства на лидера "Радикальной партии" Олега Ляшко.

Позже Ляшко сообщил, что, несмотря на все, Украина прекратит закупку электроэнергии из России по так называемой "формуле Геруса". По его словам, политическое решение уже принято, открытым остается лишь вопрос, как оно будет реализовано.

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