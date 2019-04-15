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"Черный пиарщик Порошенко": скандальный политтехнолог дал комментарий

4.9тЧитать материал на украинском

Политтехнолог из Израиля Моше Клугхарт, которому приписывали участие в предвыборной компании действующего президента Петра Порошенко, опроверг свое сотрудничество с ним.

Информацию, которая появилась в СМИ, он назвал фейком, передает Deutsche Welle. "Я занят в других странах", – заявил политтехнолог в ответ на запрос издания.

При этом Клугхарта обидел тот факт, что в Украине его назвали "черным политтехнологом". "Я стратегический консультант, а не черный пиарщик", – высказался он.

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Моше Клугхарт

Моше Клугхарт

UAportal

Отметим, об участии израильского специалиста по предвыборным технологиям в президентской гонке на стороне Порошенко ранее заявил народный депутат Сергей Лещенко. Поводом для его предположений стали фото Клугхарта, якобы сделанные в Киеве.

Моше Клугхарт известен подготовкой успешных предвыборных кампаний как в Израиле, так и в Европе. В частности, он участвовал в консультировании первых лиц Грузии, Румынии и Австрии. При этом, его методы часто называют спорными.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Порошенко заявил, что не осведомлен касательно происхождения скандального ролика с его оппонентом Владимиром Зеленским, в котором его "сбивает грузовик".

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Персоны
Петр ПорошенкоСергей Лещенко
Место
Украина
Тег
Выборы 2019
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Smith Lera
Smith Lera
Лещ лизнув зе і бені, але щось пішло не так. Лещ починай з початку.
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Тамбовцев Олег
Тамбовцев Олег
Смит Клей, шкура - лизай у меня. За соосом. Целуй )))
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