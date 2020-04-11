Черновол: я еще буду генпрокурором!
Бывший народный депутат Татьяна Черновол, которую обвиняют в умышленном убийстве мужчины в результате поджога в 2014 году офиса Партии регионов, прокомментировала свое обвинение.
На своей странице в Facebook она перечислила статьи, которые инкриминируют ей, и заявила, что пройдет эти испытания и станет генеральным прокурором.
"Щедро. Бабиков для своего клиента Януковича выложился на полную... Я пройду эти испытания. Я еще буду генпрокурором. Было и хуже. В 2013 я даже пережила казнь", – написала Черновол.
Так, бывшего нардепа обвиняют в таких преступлениях:
ст. 115 умышленное убийство с несколькими отягчающими обстоятельствами – высшая мера наказания (пожизненно)
ст.170 препятствование деятельности Партии Регионов – 3 года
ст. 294 организация массовых беспорядков, что привело к гибели людей – 15 лет
ст. 146 лишение свободы или похищение человека – 5 лет
ст. 122 умышленное телесное средней тяжести – 5 лет
ст. 121 умышленное тяжкое телесное повреждение с отягчающими обстоятельствами – 10 лет
ст. 125 умышленное легкое
ст. 126 побои и истязания с отягчающими обстоятельствами – 5 лет
Как писал OBOZREVATEL ранее:
сотрудники Государственного бюро расследований 10 апреля пришли с обыском к Татьяне Черновол по делу об умышленном убийстве мужчины.
Глава МВД Арсен Аваков назвал подозрение в убийстве, которое ГБР предъявило бывшему нардепу Татьяне Черновол, "неадекватным и постыдным". Он призвал первого замглавы бюро Александра Бабикова подать в отставку.
ГБР начало досудебное расследование по факту возможного нарушения Черновол общественного порядка – она проникла на территорию бюро через забор с колючей проволокой.