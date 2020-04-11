Черновол: я еще буду генпрокурором!

Бывший народный депутат Татьяна Черновол, которую обвиняют в умышленном убийстве мужчины в результате поджога в 2014 году офиса Партии регионов, прокомментировала свое обвинение.

На своей странице в Facebook она перечислила статьи, которые инкриминируют ей, и заявила, что пройдет эти испытания и станет генеральным прокурором.

Татьяна Черновол facebook.com/tchornovol

"Щедро. Бабиков для своего клиента Януковича выложился на полную... Я пройду эти испытания. Я еще буду генпрокурором. Было и хуже. В 2013 я даже пережила казнь", – написала Черновол.

Так, бывшего нардепа обвиняют в таких преступлениях:

ст. 115 умышленное убийство с несколькими отягчающими обстоятельствами – высшая мера наказания (пожизненно)

ст.170 препятствование деятельности Партии Регионов – 3 года

ст. 294 организация массовых беспорядков, что привело к гибели людей – 15 лет

ст. 146 лишение свободы или похищение человека – 5 лет

ст. 122 умышленное телесное средней тяжести – 5 лет

ст. 121 умышленное тяжкое телесное повреждение с отягчающими обстоятельствами – 10 лет

ст. 125 умышленное легкое

ст. 126 побои и истязания с отягчающими обстоятельствами – 5 лет

Как писал OBOZREVATEL ранее: