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11 апреля • обновлено в 11:35
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Черновол: я еще буду генпрокурором!

2.3т
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Бывший народный депутат Татьяна Черновол, которую обвиняют в умышленном убийстве мужчины в результате поджога в 2014 году офиса Партии регионов, прокомментировала свое обвинение.

На своей странице в Facebook она перечислила статьи, которые инкриминируют ей, и заявила, что пройдет эти испытания и станет генеральным прокурором.

Татьяна Черновол

Татьяна Черновол

facebook.com/tchornovol

"Щедро. Бабиков для своего клиента Януковича выложился на полную... Я пройду эти испытания. Я еще буду генпрокурором. Было и хуже. В 2013 я даже пережила казнь", – написала Черновол.

Так, бывшего нардепа обвиняют в таких преступлениях:

  • ст. 115 умышленное убийство с несколькими отягчающими обстоятельствами – высшая мера наказания (пожизненно)

  • ст.170 препятствование деятельности Партии Регионов – 3 года

  • ст. 294 организация массовых беспорядков, что привело к гибели людей – 15 лет

  • ст. 146 лишение свободы или похищение человека – 5 лет

  • ст. 122 умышленное телесное средней тяжести – 5 лет

  • ст. 121 умышленное тяжкое телесное повреждение с отягчающими обстоятельствами – 10 лет

  • ст. 125 умышленное легкое

  • ст. 126 побои и истязания с отягчающими обстоятельствами – 5 лет

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Автор
Карина Бондаренко
Персоны
Александр Бабиков Татьяна Черновол
Место
Украина
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Комментарии
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Интересно
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Shirr Igor
Shirr Igor
а ещё ты будешь Наполеоном, королевой Викторией , терешковой и собакой Белкой и Стрелкой!
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0
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Сташинский Богдан
Сташинский Богдан
таких не берут в космонавты
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Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
Любого героя майдана колупни - ещё не такое дepьмище вылезет!
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