Бывший народный депутат Украины Татьяна Черновол рассказала детали об обысках Государственного бюро расследований в ее доме 10 апреля.

В комментарии для YouTube-канала "Без хайпа" она рассказала, что ведомство преследовало две ключевых цели (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"У них было две задачи: первая – изъять мое наградное оружие. И второе – изъять мою одежду, в которой я была во время Майдана, то есть 18 февраля 2014 года", – говорит Черновол.

По ее словам, вещи удалось найти в доме несмотря на то, что со времен Революции Достоинства прошло уже более шести лет.

Татьяна Черновол Скриншот видео

Говоря о мотивах обысков, экс-нардеп предположила, что это – продолжение ее преследований за активное участие в событиях 2014 года против режима Виктора Януковича.

"Я считаю, что во время Майдана меня казнили. Потому что приказ поступил от Януковича. Каким-то образом он тогда не был доведен до конца. Но поскольку сейчас власть реванша… Сейчас меня не казнят, но посадить в тюрьму хотят. По очень серьезным статьям. Высшая мера по нашему законодательству", – подчеркнула Черновол.

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