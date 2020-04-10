Черновол рассказала об обысках ГБР: у них было две задачи

Виктория Довгань Политика 15:29, 10.04.2020 Обновлено: 16:12, 10.04.2020

Бывший народный депутат Украины Татьяна Черновол рассказала детали об обысках Государственного бюро расследований в ее доме 10 апреля.

В комментарии для YouTube-канала "Без хайпа" она рассказала, что ведомство преследовало две ключевых цели (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"У них было две задачи: первая – изъять мое наградное оружие. И второе – изъять мою одежду, в которой я была во время Майдана, то есть 18 февраля 2014 года", – говорит Черновол.

По ее словам, вещи удалось найти в доме несмотря на то, что со времен Революции Достоинства прошло уже более шести лет.

Татьяна Черновол
Скриншот видео

Говоря о мотивах обысков, экс-нардеп предположила, что это – продолжение ее преследований за активное участие в событиях 2014 года против режима Виктора Януковича.

"Я считаю, что во время Майдана меня казнили. Потому что приказ поступил от Януковича. Каким-то образом он тогда не был доведен до конца. Но поскольку сейчас власть реванша… Сейчас меня не казнят, но посадить в тюрьму хотят. По очень серьезным статьям. Высшая мера по нашему законодательству", – подчеркнула Черновол.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 10 апреля сотрудники ГБР пришли с обыском к бывшему народному депутату Татьяне Черновол по делу об умышленном убийстве мужчины в результате поджога в 2014 году офиса Партии регионов.

  • После этого ей сообщили о подозрении. В частности, Черновол подозревают в умышленном противоправном причинении смерти другому человеку, совершенном по предварительному сговору группой лиц способом, опасным для жизни многих лиц.

  • Ранее осведомленные источники рассказали, что Черновол могут арестовать за поджог. Согласно инсайдерской информации, погибший мужчина грабил сейф и задохнулся во время пожара.

  • Напомним, ГБР также начало досудебное расследование по факту возможного нарушения Черновол общественного порядка – она пролезла на территорию бюро через забор с колючей проволокой.

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