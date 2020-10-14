Черновецкий готов приехать в Киев, чтобы проголосовать за Шахова

Экс-мэр Киева Леонид Черновецкий заявил, что готов приехать в Киев, чтобы проголосовать на местных выборах за Сергея Шахова (сопредседателя партии "Наш край").

О своем намерении Черновецкий заявил во время прямого эфира на собственном Youtube-канале (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

По словам бывшего главы Киева, Шахов пришел к нему на интервью накануне выборов в Киеве 25 октября. Также Черновецкий сообщил, что хочет сделать серию подобных интервью с кандидатами на должность будущего мэра украинской столицы.

Шахов, по формату программы, должен был не только ответить на острые вопросы Черновецкого, но и пройти полиграф.

По итогам общения с политиком Черновецкий представил Шахова человеком с большим политическим будущим. В частности, по его словам, этот кандидат в мэры Киева – человек, которому нечего скрывать, и он готов говорить правду.

При этом, добавил Черновецкий, доверять социологическим рейтингам он бы не стал, ведь результат выборов в Киеве может оказаться совершенно непредсказуемым.

"У меня был рейтинг 7%, и все же я дважды стал мэром Киева. Так что рейтинг не показатель. Это правда, и к тому же очень много переселенцев в Киеве – и я думаю, что они будут голосовать за вас", – сказал Черновецкий, обращаясь к Шахову.

Примечательно, что полиграф показал почти 100% честность гостя программы. Шахов сказал правду, что ни разу не участвовал в коррупционных схемах, не лоббировал чьи-то интересы. Также детектор лжи показал, что Шахов искренне выполняет обещания, данные избирателям, а мэром Киева стремится стать не ради денег.

Судя по показаниям прибора, Шахов слукавил только раз, когда его спросили о соблюдении регламента Верховной Рады. При этом полиграф подтвердил слова нардепа о том, что он не приемлет коррупцию и намерен принципиально бороться с ней.

"Я вам даю гарантию что очень многие за вас проголосуют, если вы дадите шанс украинцам жить в стране без коррупции", – прокомментировал все это Черновецкий.

Сам же Шахов рассказал, что после избрания мэром намерен сконцентрироваться на социальных вопросах, улучшать благосостояние и комфорт киевлян, а также решать проблемы ЖКХ Киева. По мнению кандидата в мэры, многие киевляне даже не подозревают о масштабных экологических проблемах города.

"Сегодня город на грани техногенной и экологической катастрофы, киевляне даже не подозревают о ее масштабах. Это проблема мусора, проблема фильтрата, который скопился на 5-м полигоне и может в любой момент отравить город. Также есть вопрос завода "Энергия" и Бортнической станции аэрации. И многие другие, со всем этим нужно разбираться", – рассказал Шахов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Шахов возмутился из-за того, что во время карантина власть предлагает простым украинцам безработицу и снижение доходов, а чиновникам – рост зарплат.