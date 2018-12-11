''Практика угроз'': военным приготовлениям России в Черном море дали объяснение

Россия меняет баланс сил в акватории Черного и Азовского морей, укрепляя свою военную группировку в регионе. При этом Кремль не опасается, что Запад даст отпор его военным приготовлениям.

Такое мнение высказал в эфире ObozTV аналитик Украинского института будущего Игар Тышкевич, комментируя усиление Черноморского флота РФ новым боевым кораблем "Орехово-Зуево" с крылатыми ракетами "Калибр" на борту.

"Военно-морской флот РФ усиливает свое присутствие в акватории Черного и Азовского морей, чтобы изменить баланс сил на море. Есть два самых мощных государства в Черном море – Румыния и Турция. Сегодня у России с Турцией нет больших конфликтов, есть определенные споры, но они реализуют совместные программы. Турция нейтральна, а румыны достаточно агрессивно отнеслись к кризису в Азовском море. Если РФ милитаризует акваторию моря – это нормальная для России практика угроз не через экономические потуги, а через военную силу", – объяснил Тышкевич.

Эксперт прокомментировал требование некоторых стран Евросоюза, в частности Бельгии и Литвы, усилить санкции против России из-за кризиса в Азовском море.

"В ЕС могут выступать за усиление санкций, но как проголосуют Италия, Испания, Греция, Германия, Франция?" – подчеркнул он.

"Представьте себе – Эммануэль Макрон выходит на фоне протестов и говорит – сегодня для обеспечения мирного судоходства в портах Украины в Азовском море мы должны отправить в Черное море два эсминца. Или Германия на фоне того, что Ангела Меркель будет уходить, говорит – мы пять лет выступали исключительно за политический диалог, а сегодня давайте отправим в Черное море 2-3 немецких корабля", - отметил аналитик.

По словам Тышкевича, Европа сегодня занята своими проблемами, чем и пользуется Кремль.

Как сообщал OBOZREVATEL, Россия начала стягивать военную технику в Крым после того, как 25 ноября корабль РФ протаранил буксир ВМС Украины в Черном море, после чего было применено оружие против украинских военных кораблей и захвачены три судна.

Буквально через два дня после происшествия в сети появилось видео перемещения антикорабельных береговых комплексов "Бал" в оккупированную Керчь.

Также спутники зафиксировали ракетную батарею российского класса S-400 на авиабазе Джанкой. Генерал-лейтенант Дмитрий Уманец считает, что Россия таким образом действует на опережение.

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