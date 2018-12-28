''Черное море — не русское озеро'': бывший чиновник Пентагона сделал жесткое заявление

В США вновь стали на защиту Украины и поддержали идею присутствия военно-морских сил НАТО в Черном море из-за того, что Россия своей агрессией нарушает международные нормы.

Об этом заявил бывший чиновник Пентагона и эксперт Атлантического Совета Майкл Карпентер в интервью ведущим ток-шоу The Week Питеру Залмаеву и Тарасу Березовцу (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

"Я поддерживаю присутствие военно-морских сил НАТО в Черном море, ведь Черное море — это не русское озеро. И мы никогда не признаем его таковым. Происходит вот что: когда Россия нарушает закон, делает что-то, что противоречит международным правилам, Путин смотрит вокруг и изучает реакцию международного сообщества. Если он не видит реакции — он идет дальше. Всегда. Всегда, во время этой войны", — уверен Карпентер.

Майкл Карпентер Голос Америки

При этом эксперт не поддержал бы направление кораблей НАТО в Азовское море. "Использование Азовского моря регулируется двусторонними соглашениями между Россией и Украиной. Но в Черном море — да, я за наращивание присутствия. Там есть союзники НАТО", — пояснил Карпентер.

Как сообщал OBOZREVATEL, после инцидента 25 ноября, когда корабль РФ протаранил буксир ВМС Украины на выходе из Керченского пролива, Россия применила оружие против украинских военных кораблей, захватив три судна. Все 24 члена их экипажей попали в плен к оккупантам, шесть моряков получили ранения.