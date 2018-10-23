"Черное море - европейское": Могерини поддержала Украину и взбесила россиян

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини предостерегла Россию и Украину от наращивания военной мощи в Черном море.

"Позвольте мне напомнить, что Черное море — это европейское море, и мы не хотим быть очевидцами очередного военного усиления в нашем ближайшем регионе. Поэтому мы будем продолжать настаивать на соблюдении международного права и конвенций, и также поддерживать Украину в этих вызовах", — сказала она, чем разозлила россиян.

Кроме того, Могерини выразила обеспокоенность ситуацией в Азовском море. Она напомнила, что строительство Крымского моста состоялось без разрешения Украины, что стало еще одним нарушением суверенитета и территориальной целостности страны. Она также добавила, что мост ограничивает прохождению судов.

Более того, верховный представитель ЕС напомнила, что Россия начала отправлять военные суда в регион, отметив, что Азовское море раньше было почти полностью демилитаризованным.

"Когда международное право нарушено, когда суверенитет и территориальная целостность Украины нарушены, Европейский Союз поддерживает украинский народ. Мы сразу же осудили сооружение Керченского моста без разрешения Украины. В июле Совет ЕС добавил в список ограничительных мер из-за действий, которые подрывают суверенитет и территориальную целостность Украины, шесть юридических лиц, связанных со строительством моста", - заявила она.

"Это может только дестабилизировать хрупкую ситуацию с безопасностью во всем регионе Черного моря", - сказала Могерини.

Российские СМИ с яростью подхватили ее слова о европейском море, опубликовав новость с такими заголовками: "Евросоюз приписал себе Черное море", "Могерини назвала Черное море "европейским", "Могерини объявила Черное море "европейским".

Такая же реакция последовала в комментариях среди российского сегмента сети.

"А она не хочет посмотреть историю глубже и узнать, что море на самом деле называлось русским?", "Оказывается Брюссель, по словам Могерини, располагается на "европейском" Черном море. Ах да, его же европейцы выкопали", "А ничего, что большая часть побережья от Стамбула на восток, через Грузию и до Крыма это Азия", "Вау! А Москва в ее представлении, случайно не столица ЕС", "Если Черное море – европейское, то Амазонка берет начало у меня во дворе", – разошлись россияне.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские пограничники неоднократно устраивали провокации в Азовском море. В частности, береговая охрана ФСБ РФ задерживала украинские суда.

6 сентября Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение направить военные корабли для защиты национальных интересов страны. В свою очередь, президент Украины Петр Порошенко на сессии Генассамблеи ООН предупреждал, что Россия намерена оккупировать Азовское море.