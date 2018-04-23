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Екатерина Золотарева и Олена МоноваВсе статьи автора

Черная весна Залесья

3.1т

В последние месяцы возле одной плюгавой лысины аншлаг: мировые лидеры и институции наперегонки возлагают туда свой детородный, пока еще осталось место (хотя на самом деле уже не осталось). Апрель стал так и вовсе садистским: эхо от новых задорных санкций еще не успело пойти на убыль, как на арену вышел Порошенко и рассказал про Залісся і "необачно засновану Москву". Этот спич войдет в мировую хрестоматию жесткого политического троллинга, а эту весну историки будущего когда-нибудь назовут "Черной весной Залесья".

О.М. — Для меня эта весна началась в последний день зимы, 28 февраля, когда было обнародовано решение Стокгольмского арбитража по иску "Нафтогаза" к "Газпрому". На эпическое полотно "Мос*али осознали, что должны хо*лам за газ, и кусают себя за вентиль" смотреть можно было бесконечно. Главное не забыть надеть сварочные очки, а то очень ярко было. Я их с тех пор и не снимаю.

Е.З. — О, да! Это действительно было очень мощно. До сих пор вспоминаю истерику в комментах под постами этой темы. Особенно понравилось, как Миллер сначала распорядился снизить давление в трубе, чтобы впоследствии обвинить Украину в срыве обязательств по транзиту, но буквально моментально передумал (видимо, схлопотав подзатыльник). Таки хватило ума просчитать последствия. И это даже расстроило. Впрочем, даже этого вполне хватило, чтобы большинство из тех, кто топил за "Северный Поток-2", начали смотреть на Россию с некоторым, скажем так, скепсисом и недоверием. Что снова же подложило в наш карман нехилый козырь.

О.М. — Здесь нелишним будет вспомнить, кстати, организованную "Нафтогазом" акцию #прикрути. И то, как на нее отреагировали люди. Признаться, я даже не ожидала, что результат будет таким наглядным и быстрым. Это еще раз доказывает, что перед лицом настоящего врага мы умеем забыть о внутренних раздраях. И таки сделает песиголовцям больно. На любом из фронтов. Хотя не обошлось и без местных придурков, которые по призыву Шария #відкрути показательно побежали откручивать вентили на газовых плитах и тыкать факи в монитор. Впрочем, все как всегда: умные и сами сэкономили, и стране помогли, долбое*ы же привычно нажухали сами себя, заплатив лишнего за газ и показав себя законченными дятлами.

Е.З. — Сложно не согласиться. Некоторые наши сограждане ради "баба яга против" готовы, кажется, практически на все — только бы власти посильнее насолить. Такая себе "куплю билет — пойду пешком" логика. Радует только, что их не так уж и много. Мне вот практически не встречались, повезло)

О.М. — Действительно повезло. Но вернемся к теме. Ведь весна, бурно начавшись с газпромовских побед, радовать нас не перестала. Подоспели американские санкции, которые прижучили хвосты ничуть не меньше.

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Е.З. — Санкции на самом деле оказались не пустым звуком. Ими были затронуты практически все основные элитные группы. Немного напомню, кто же и что под них в этот раз попали: Сургунефтегаз, Богданов, Миллер, Дерипаска и Вексельбрег, Акимов и Ротенберг, бывший зять Путина Шамалов и многие другие. Акции российских компаний моментально отреагировали небывалым снижением. Уже в понедельник, 9 апреля, индекс Мосбиржи (бывшей ММВБ) опустился на 9%, индекс РТС — на 10,7%. Среди лидеров падения оказались именно те компании, что были связаны с попавшими под санкции бизнесменами и госменеджерами. Больше всего (уже просто по обыкновению) досталось Дерипаске. Серьезно упал его "РусАл", а также "Норникель", в котором Дерипаске принадлежит почти треть. Также в списках наиболее прочувствовавших на себе американский удар оказались "Полюс" Саида Керимова, ВТБ банк, ну и, конечно же, Газпром. В общем, Штаты очень основательно отбомбились. Рубль молниеносно слетел. Кстати, в этой связи стоит отметить положительную для нас тенденцию: вслед за рублем тут же осели валюты сразу нескольких стран, напрямую связанных с РФ. А вот гривня, вопреки опасениям многих, осталась безмятежна. Это было приятно, черт возьми.

О.М. — Думаю, можно смело заявить, что мы наконец-то дождались санкций здорового человека.

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Е.З. — Бесспорно, Лена. К слову, помимо санкций, русские как обычно устроили сами себе самострел и решили закрыть свой же Телеграмм. Закончилось всё смешно и предсказуемо: Телеграмм до сих пор жив, чего нельзя сказать о множестве других слетевших сайтов. Просто представь, на какое-то время они бахнули даже свой сайт Чемпионата мира по футболу! Рукожопые какие, а. Сейчас у них новый всплеск конспирологии – до конца 2018 года они будут проверять Фейсбук на предмет наличия нарушений. В случае, если они будут найдены, грозятся закрыть у себя и эту соцсеть. Ну и буквально в воскресенье они таки начали банить Гугл. Да, да, это не шутка – реально забанили частично из-за того, что тот не выполнил требования Роскомнадзора относительно Телеграмма. Что ж, чем меньше их останется в публичном пространстве, тем лучше. Многие в мире только вздохнут с облегчением. Заранее передаю привет ольгинским ботам). И то ли еще будет.

О.М. — Катя, "то ли" уже было! Порошенко постарался и сделал контрольный выстрел, когда выступил в Раде с просьбой о поддержке парламентариями его обращения к Варфоломею о предоставлении томоса об автокефалии Украинской Православной Церкви. Его спич про Залесье и "необачно засновану Москву" был ярким, как взрыв сверхновой. Многие, правда, сразу же полезли в исторические манускрипты и начали там шуршать, изучая происхождение княгини Ольги, Юрия Долгорукого и откапывая версии основания Москвы. Я же рассматриваю данное выступления Порошенко исключительно с точки зрения политического троллинга, который достиг цели. Поплавило как внутренних гнид-коллаборантов, во главе с Оппоблоком и "сукой православной", так и все Залесье, где сначала взорвались СМИ, а потом начали выступать всякие одиозные товарищи. Один только истерический вскрик старого заслуженного минетчика Эдички Лимонова, назвавшего Порошенко "жирным и некрасивым", дорогого стоит.

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Е.З. — С точки зрения политического троллинга — безусловно, это было очень продуктивно) Остановлюсь немного и на самой реакции. Она, как всегда, была молниеносной и ожидаемой: заревом с востока украинцы любовались несколько суток. И вот же ж какая штука: вроде как и предсказуемо, а все равно любо-дорого глазу наблюдать. Как думаешь, может мы и правда те самые "монстры, конструирующие менталитет расчеловечивания", кем они меня уже не единожды нарекали, а?

О.М. — Можно подумать, это что-то плохое. Расчеловечивание врага — давно и успешно работающая методика. Его потом легче уничтожать. А в том, что на сегодняшний день на повестке дня стоит исключительно вопрос "или они, или мы" — сомнений уже не осталось. Хотя политтехнологи упорно стараются навязать дискурс "они и мы". Вернее, даже "они+мы". Все эти завтраки на границе, песни на вокзале и прочие подойди, давай обнимемся. И я только рада, что на сегодняшний день мордор снова, как это уже было когда-то, начал закукливаться, схлопываться в черную дыру. Нам бы только успеть отгрести подальше и сказать ̶н̶е̶х*у̶й̶ ̶ш̶а̶с̶т̶а̶т̶ь̶ "нехай щастить".

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Е.З. – Не плохое, конечно же, скорее совсем наоборот - непосредственное признание успешности работы по нивелированию пропаганды врага. Ведь в наш век гибридной войны, где львиную долю занимает война информационная, любые результативные действия по нашей защите и предотвращению любых успешных действий противника идут на вес золота. И очень бы хотелось, чтобы помнили об этом не только блогеры-альтруисты, но и соответствующие госорганы. Впрочем, это уже совсем другая история. Как бы то ни было, а Россия своими непрофессиональными и глупыми действиями нам часто здорово подыгрывает. Я прямо вот жду момент опускания очередного железного занавеса там. И преследование интернета - уже первые серьёзные для того звоночки. Закрывайтесь, ребята! А мы подождём ваш проплывающий труп, спокойно сидя на берегу реки.

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Автор
СерпентарийСерпентарий
Персоны
Петр ПорошенкоОлег ДерипаскаЭдуард Лимонов
Место
Украина
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