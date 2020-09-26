Черкасская "Батьківщина" устроила концерт в день траура из-за катастрофы Ан-26

Obozrevatel Политика 20:38, 26.09.2020

Черкасская ячейка партии "Батьківщина" устроила концерт в день национального траура из-за авиакатастрофы с самолетом ВСУ Ан-26.

Об этом вечером в субботу, 26 сентября, сообщил депутат Черкасского городского совета, глава фракции "Партии вольных демократов" Александр Згиблов.

По его словам, в районе "Мытницы" областной лидер политсилы Юрий Тренкин с коллегами "устроили праздник".

"Сцена, концерт, сладкая вата, шашлычок... Стыдно и противно. Страшно за будущее. Жаль, что будет ответственность только моральная!" – написал Згиблов.

Черкасская "Батьківщина" устроила концерт в день траура.
Александр Згиблов/Facebook
Згиблов рассказал, что была даже сладкая вата с шашлыками.
Александр Згиблов/Facebook
Черкасская "Батьківщина" устроила концерт в день траура.
Александр Згиблов/Facebook
Згиблов рассказал, что была даже сладкая вата с шашлыками.
Александр Згиблов/Facebook

Как писал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский утром 26 сентября прибыл на место катастрофы военного самолета Ан-26 в Чугуеве под Харьковом, где объявил субботу днем национального траура.

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