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''Через язык мы познаем себя'': Порошенко выступил с грандиозной речью по украинизации

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Президент Украины Петр Порошенко приветствовал принятие в первом чтении законопроекта об обеспечении функционирования украинского языка как государственного.

По его словам, через язык люди познают не только мир, но и самих себя, передает пресс-служба лидера государства.

"Да, новый закон - это дело парламента. Но мне жаль, что многие депутаты в сегодняшней дискуссии на самом деле заботились не о языке, а о пиаре на языке. Думали не о том, как поддержать украинский, а как унизить своих политических оппонентов. Слушайте, ну хоть на языке этого делать нельзя точно. Это очень чувствительная и очень важная для государства сентенция", - сказал Порошенко.

''Через язык мы познаем себя'': Порошенко выступил с грандиозной речью по украинизации

Петр Порошенко

Пресс-служба президента Украины

Он подчеркнул, что рассчитывает на подготовку депутатами ко второму чтению сбалансированного проекта, который сможет поддержать конституционный государственный статус языка и соответствовать европейским стандартам отношения к правам меньшинств.

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"Который будет способствовать национальному единству нашего государства, объединять а не раскалывать общество укреплению украинскую политическую нацию. Я как президент делаю все возможное для того, чтобы усилить и расширить применение во всех сферах общественной жизни нашего украинского языка. Ведь язык - это сама сущность нашей украинской идентичности. Через язык мы познаем окружающий мир и, наконец, самих себя", - отметил Порошенко.

''Через язык мы познаем себя'': Порошенко выступил с грандиозной речью по украинизации

Петр Порошенко

Twitter / Святослав Цеголко

Украинский лидер добавил, что за четыре года в стране сделали очень много для укрепления позиций государственного языка. В частности, были установлены квоты на радиостанциях. Кроме того, начали снимать украинские сериалы, которые до недавнего времени были исключительно русскоязычными.

"Язык занял подобающее ему место в государственной службе. Приняли новый закон об образовании, свыше 90% учеников в Украине наконец учатся на украинском языке. А главное, вырос его престиж среди граждан Украины, и все больше и больше людей пользуются им в повседневной жизни" , - сказал президент.

Как сообщал OBOZREVATEL, 4 октября за принятие в первом чтении законопроекта об обеспечении функционирования украинского языка как государственного проголосовал 261 депутат. При этом фракция Оппозиционного блока голосовала против.

Читайте все новости по теме "Реформы в Украине" на OBOZREVATEL.

Тема
Реформы в Украине
Персона
Петр Порошенко
Место
Украина
Объекты
украинский языкВерховная Рада Украины
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Мороз Дмитрий
Мороз Дмитрий
А никому не кажется подозрительным, что во главе украинского национализма стоят кошерные?)
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Мороз Дмитрий
Мороз Дмитрий
Ильчук Андрей, Коломойский создал самую радикальную группировку ПС.
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Мороз Дмитрий, идиот, ПеПе даже просто на вопрос о том, кто такой народ Украины и что его определяет ответить не может, потому и гадит Украине мовным вопросом, это от тупости, а не от кошерности
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
да жопой вы через язык торгуете, пусть этот язык хоть и мова. Человек может владеть с десятком языков, так что - это представитель десятка народов? Гоните этого фигляра и спекулянта ПеПе в шею с его тупорылым бредом. С той должности которую он занимает народ надо ОБЪЕДИНЯТЬ, а этот дешевый фигляр разноязычный народ Украины противопоставляет друг другу. ПОТОМУ ЧТО ОБЪЕДИНЯТЬ ЭТОМУ ЧУЧЕЛУ НАРОД НЕЧЕМ, ВАШ "КОРОЛЬ" - ГОЛЫЙ, хоть как тот максим и в брыли.
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Khruslov Alexey
Khruslov Alexey
Остаточнэ прощевай было?
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