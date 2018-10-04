''Через язык мы познаем себя'': Порошенко выступил с грандиозной речью по украинизации

Президент Украины Петр Порошенко приветствовал принятие в первом чтении законопроекта об обеспечении функционирования украинского языка как государственного.

По его словам, через язык люди познают не только мир, но и самих себя, передает пресс-служба лидера государства.

"Да, новый закон - это дело парламента. Но мне жаль, что многие депутаты в сегодняшней дискуссии на самом деле заботились не о языке, а о пиаре на языке. Думали не о том, как поддержать украинский, а как унизить своих политических оппонентов. Слушайте, ну хоть на языке этого делать нельзя точно. Это очень чувствительная и очень важная для государства сентенция", - сказал Порошенко.

Петр Порошенко Пресс-служба президента Украины

Он подчеркнул, что рассчитывает на подготовку депутатами ко второму чтению сбалансированного проекта, который сможет поддержать конституционный государственный статус языка и соответствовать европейским стандартам отношения к правам меньшинств.

"Который будет способствовать национальному единству нашего государства, объединять а не раскалывать общество укреплению украинскую политическую нацию. Я как президент делаю все возможное для того, чтобы усилить и расширить применение во всех сферах общественной жизни нашего украинского языка. Ведь язык - это сама сущность нашей украинской идентичности. Через язык мы познаем окружающий мир и, наконец, самих себя", - отметил Порошенко.

Петр Порошенко Twitter / Святослав Цеголко

Украинский лидер добавил, что за четыре года в стране сделали очень много для укрепления позиций государственного языка. В частности, были установлены квоты на радиостанциях. Кроме того, начали снимать украинские сериалы, которые до недавнего времени были исключительно русскоязычными.

"Язык занял подобающее ему место в государственной службе. Приняли новый закон об образовании, свыше 90% учеников в Украине наконец учатся на украинском языке. А главное, вырос его престиж среди граждан Украины, и все больше и больше людей пользуются им в повседневной жизни" , - сказал президент.

Как сообщал OBOZREVATEL, 4 октября за принятие в первом чтении законопроекта об обеспечении функционирования украинского языка как государственного проголосовал 261 депутат. При этом фракция Оппозиционного блока голосовала против.