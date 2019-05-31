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Через год! ЕС выдвинули громкое требование по вступлению Украины

1.8тЧитать материал на украинском

Литовский депутат Андрюс Кубилюс, который с июля будет представлять страну в Европарламенте, призвал в 2020 году принять декларацию с обещанием перспективы членства Украины.

Как передает "Европейская правда", об этом он заявил во время выступления в литовском Сейме. Он уверен, что принять такую декларацию уже через год вполне реально.

"В 2020 году Германия примет председательство в ЕС. И мы видим возможности, что во время немецкого председательства мы можем принять Берлинскую декларацию по примеру декларации в Салониках в 2003 году по интеграции Западных Балкан", - сказал Кубилюс.

Андрюс Кубилюс

Андрюс Кубилюс

RuBaltic

По его словам, в 2027 году, когда Литва примет председательство в ЕС, может быть принятым решения о членстве Украины, Грузии и Молдовы.

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РБК

РБК

Иллюстрация

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее глава представительства ЕС в Украине сделал громкое заявление о будущем государства. Он заявил, что ЕС не сможет существовать без Украины.

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Место
Литва
Тег
вступление в ЕС
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Всё! Украину теперь обязаны принять в ЕС! Обещали женится- женитесь!
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Федоров Федор
Федоров Федор
ЗАЧЕМ ЕС нужна Украина?Какие преимущества он от этого получит?Дешёвую раб.силу и рынок сбыта он и так имеет.За обещания.Кто может дать четкий ответ - Зачем ЕС Украина ?
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Чорный Сашко
Чорный Сашко
Очередная отговорка для ослов)) через год, типа обещание))) Вам пэця наобещал уже, а только куем по губам поводил, смакчите не обляпайтесь )))
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