Через год! ЕС выдвинули громкое требование по вступлению Украины

Литовский депутат Андрюс Кубилюс, который с июля будет представлять страну в Европарламенте, призвал в 2020 году принять декларацию с обещанием перспективы членства Украины.

Как передает "Европейская правда", об этом он заявил во время выступления в литовском Сейме. Он уверен, что принять такую декларацию уже через год вполне реально.

"В 2020 году Германия примет председательство в ЕС. И мы видим возможности, что во время немецкого председательства мы можем принять Берлинскую декларацию по примеру декларации в Салониках в 2003 году по интеграции Западных Балкан", - сказал Кубилюс.

Андрюс Кубилюс RuBaltic

По его словам, в 2027 году, когда Литва примет председательство в ЕС, может быть принятым решения о членстве Украины, Грузии и Молдовы.

РБК Иллюстрация

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее глава представительства ЕС в Украине сделал громкое заявление о будущем государства. Он заявил, что ЕС не сможет существовать без Украины.

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