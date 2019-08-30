Чемпион Украины: чем известный "слуга народа" Дмитрук, опозорившийся из-за премьера

Народный депутат от партии "Слуга народа" Артем Дмитрук, который не смог назвать имя премьера, за которого он голосовал, прошел в Раду по округе №133 (Киевский район Одессы).

По итогам парламентских выборов Дмитрук набрал 32,66% голосов, опередив кандидата от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Баранского.

Дмитруку 26 лет - он родился 28 июня 1993-го в городе Казатин Винницкой области. В 13 лет переехал в Одессу.

Артем Дмитрук скриншот

Нардеп является мастером спорта по пауэрлифтингу, многократный чемпион и рекордсмен Украины, многократный чемпион и призер турниров по боксу, самбо и панкратиону, чемпион Украины по кроссфиту, призер чемпионата Украины по кросслифтингу.

До того, как начал профессионально заниматься спортом, Дмитрук работал грузчиком, охранником и частным предпринимателем. Числился владельцем спортклубов в Одессе Barbell gym и Barbell baza.

Артем Дмитрук dumskaya.net

Артем Дмитрук dumskaya.net

Артем Дмитрук dumskaya.net

Артем Дмитрук dumskaya.net

Как сообщал OBOZREVATEL, в четверг, 29 августа, новоизбранная Верховная Рада провела свое первое заседание, которое длилось 16 часов. Нардепы одобрили ряд ключевых назначений, избрали премьера и Кабмин, и даже проголосовали за снятие неприкосновенности.

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