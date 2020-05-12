Чем Зеленский похож на Голобородько: замглавы ОП откровенно рассказал о президенте

Кинообраз выдуманного президента Украины Василия Голобородько в сериале "Слуга народа", роль которого сыграл шестой глава государства Владимир Зеленский, формировался от жизненных принципов его самого.

Об этом в интервью "Интерфаксу" заявил заместитель руководителя ОП, один из сценаристов сериала Юрий Костюк. При этом подчеркнул, что ленту не стоит примитивизировать и упрощать.

"Невозможно искренне понравиться миллионам зрителей, если ты сам по себе человек с гнильцой. Зритель очень чувствует фальшь. И герой Голобородько так любим и убедителен, потому что он не играет обостренное чувство справедливости и желание изменить страну, а живет этим. Это то, что есть у Владимира Зеленского, и было перенесено на экран и рассказано киноязыком", – отметил он.

Зеленский и герой Голобородько, которого он сыграл в "Слуге народа"

Костюк добавил, что Зеленский как президент сохранил базовый посыл образа Голобородько. В частности, он может оставаться человеком и не терять связь с реальностью, а также действительно искренне стараться сделать лучшее для своей страны и ее граждан.

Правда, замруководителя ОП уточнил, что не стоит буквально и во всем переносить кинообраз на реальную жизнь Зеленского. Он пояснил, что президент не может ездить на велосипеде, так как его охрана несет уголовную ответственность за жизнь и безопасность главы государства. Тогда как Голобородько в сериале "Слуга народа" не ездил на велосипеде – это был лишь клип в титрах.

"В кино он отказался от кортежа и охраны. У него был один охранник и одна машина – но это кино, упрощение, минимизация. В реальной жизни президент сократил кортеж. Это уже не 10 машин, не 15. И улицы никто не перекрывает. Совсем же отказаться от охраны на данный момент невозможно. Хотя, я думаю, этого очень бы хотелось Владимиру Зеленскому", – рассказал Костюк.

Юрий Костюк nsju.org

По его словам, в "Слуге народа" было показано видение и ощущение авторами сериала процессов, которые происходят в Украине и обществе, поэтому, считает он, это и имело такой отклик в украинцев.

"Многие люди напрасно примитивизируют эту историю. Говорят, что вот, народ выбрал Зеленского, потому что им показали сказочку о том, как честный учитель истории пришел и сделал страну-рай. А на самом деле нет. Там же показаны все трудности. "Страна-рай" – это только самый финал. А до этого у него постоянно что-то не получалось, система сопротивлялась, в стране на экране была очень непростая ситуация", – напомнил Костюк.

Как сообщал OBOZREVATEL, директор Фонда "Демократические инициативы" Ирина Бекешкина считает, что рейтинги президента Украины Владимира Зеленского являются высокими из-за того, что он ведет себя, как герой телесериала "Слуга народа" Василий Голобородько.