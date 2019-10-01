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1 октября • обновлено в 14:38
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"Чем я могу тебе помочь?" Рассекречены переговоры Порошенко и Путина по Донбассу

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Российско-украинский конфликт стоит на грани враждебных отношений, из-за чего Украина может угодить в новые ловушки Кремля.

Об этом в интервью "Громадському" рассказал политтехнолог, бывший нардеп Игорь Грынив, указав на неопытность новой украинской власти. Он напомнил, как велись первые переговоры пятого президента Украины Петра Порошенко с лидером России Владимиром Путиным.

"Я на самом деле желаю успеха этой власти. Но очень боюсь ее неопытности. Особенно во внешнеполитических вопросах. Ведь конфликт интересов между Украиной и Россией на грани враждебных отношений. И враг хорошо умеет расставлять ловушки. Знаете, как говорил первые полгода Путин с Порошенко? "Петр Алексеевич, чем я могу тебе помочь?" При этом посылая тысячи людей, которые убивали..." – вспоминал Грынив.

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Запомните: нет никакого российско-украинского конфликта!

Экс-нардеп отметил, что лишь когда произошла трагедия Иловайска (2014 год), Путин прекратил свои игры.

"Возможно, сейчас еще рано обо всем говорить, но когда впервые состоялось так называемое прекращении огня, на следующий день вышел об этом пресс-релиз. А еще через день Песков проснулся и сказал: "Что значит "прекращение огня"? Нас там нет". Но процесс уже пошел. Его результат – первые Минские соглашения, где впервые Россия стала субъектом переговоров", – пояснил политтехнолог.

Как сообщал OBOZREVATEL, пятый президент Украины, Петр Порошенко рассказал, что получал предложение от главы России Владимира Путина договориться по поводу результатов выборов в Украине, но отказал ему.

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Темы
Российско-украинский конфликт Война на Донбассе
Персоны
Игорь Грынив Петр Порошенко Владимир Путин
Место
Украина
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Гусенцова Галина
Гусенцова Галина
Украинцы знают любые секреты, только Изварино с Иловайском проспали.
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
А где рассекреченные переговоры??Заголовок писала дура Гудкова??
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Макарский Александр
Макарский Александр
Кастрюли,а вы же балакали, шо под Иловайском была перемога?
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Гусенцова Галина
Гусенцова Галина
Макарский Александр, Они сепарам бы задали, если те бы их догнали.
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