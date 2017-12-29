"Чем в доме меньше д*рьма...": в Раде жестко прошлись по Саакашвили и Ко

Вопрос депортации экс-главы Одесской ОГА Михеила Саакашвили в Нидерланды ввиду наличия у него визы должны рассмотреть компетентные органы.

Такое мнению "Обозревателю" высказал народный депутат от Блока Петра Порошенко Олег Барна.

"Пускай едет в Нидерланды, пускай еще куда-то. Знаете, чем в доме меньше дерьма, тем вонять меньше будет", - отметил нардеп.

По его мнению, Саакашвили окончательно дискредитировал себя, осуществив прорыв украинской границы и покусившись на территориальную целостность нашей страны.

"Когда он хамил боевому офицеру - это недопустимо для политика любого государства. Я говорил: пусть либо извиняется, либо нах*р из страны", - заявил нардеп.

"Это уже не говоря о том, что по команде того шобла, проплаченные шакалы на меня нападали без разбора. Это уже не говоря о том, что они хотят мне навязать и заставить голосовать так, как это шобло хочет - чтобы сделать выборы по партийным спискам. А у меня люди на округе требуют мажоритарку", - добавил он.

По словам Барны, большинство людей уже имели возможность убедиться в недостатках партийных списков.

"Имеем пример Найема и Лещенко. Это пример типичной проституции. Когда люди прошли по спискам партии, им не нравится деятельность или позиция партии - тогда, пожалуйста, сложите мандат, выходите и критикуйте", - говорит депутат.

Как сообщал "Обозреватель", экспертиза подтвердила подлинность голосов беглого олигарха Сергея Курченко и экс-президента Грузии Михеила Саакашвили на опубликованных ранее аудиозаписях.