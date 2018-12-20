Чем Украина обязана Путину: Подервянский раскрыл важный нюанс 

Украина обязана президенту Российской Федерации взлетом национального сознания и независимостью.

Об этом заявил украинский писатель и художник Лесь Подервянский на телеканале ATR (чтобы посмотреть видео, проскрольте страницу до конца).

"Кому мы обязаны независимостью, все эти четыре года взлетом национального сознания, вот этому Томосу? Всем этим мы обязаны только одному человеку – Путину. Не нам, а Путину, он все это замутил", - сказал он.

Владимир Путин Lenta.ru

По мнению Подервянского, если бы президент России не начал агрессию против Украины в 2014 году, наше государство стало бы большой областью "кацапстана".

Как сообщал OBOZREVATEL, Подервянский ранее заявил, что Россия умирает, и чтобы понять этот факт, не надо быть предсказателем.