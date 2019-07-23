Чем грозит массовая "неявка" на выборах в Раду: украинцам разъяснили последствия

Рекордно низкая явка избирателей, зафиксированная на внеочередных парламентских выборах 21 июля, никак не сможет повлиять на результаты голосования.

Такое разъяснение дал в эфире ObozTV эксперт по конституционному праву, юрист Богдан Бондаренко.

Бондаренко объяснил, что в украинском законодательстве нет установленного порога явки избирателей, который бы позволял признать выборы состоявшимися.

"Это вопрос оценочный. Но, конечно, он будет использоваться при каких-то проблемах, которые будут возникать в парламенте", – не исключил эксперт.

Он обратил внимание, что модель представительской демократии выборов построена именно таким образом.

"Тот, кто счел необходимым – пришел. Даже если меньшинство, это ничего не означает. Только то, что другие избиратели не посчитали нужным – в силу разных обстоятельств – прийти на выборы", – отметил Бондаренко.

По его мнению, основная причина низкой явки – проведение выборов в разгар летнего сезона.

"Многие люди или отсутствуют, или летом меньше воспринимают все эти политические баталии… Мне кажется, тут не приходится говорить о какой-то апатии к парламентским выборам после президентских. Это стандартная заниженная явка в летний период. Плюс трудовая миграция, и сезонная трудовая миграция", – уточнил юрист.

Явка на выборах 21 июля не дотянула даже до 50%

Как сообщал OBOZREVATEL, явка на внеочередных выборах в Верховную Раду 21 июля не дотянула даже до 50% и составила всего 49,8%. Не отдали свои голоса более 14,7 млн украинцев. Это – самый низкий показатель за всю историю парламентских выборов в Украине.

Согласно первым результатам подсчета голосов, в новый состав Верховной Рады проходят такие политические силы, как "Слуга народа", "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Европейская солидарность", ВО "Батьківщина" и "Голос". Официально ЦИК должна установить итоги выборов до 5 августа 2019 года включительно.

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