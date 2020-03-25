В Днепре областной антикризисный штаб по борьбе с коронавирусом разработал план, предполагающий 4 главных составляющих: оборудование для больниц, средства защиты для бригад скорой помощи, обеспечение больниц и медиков средствами защиты и дезинфекции, тесты и лабораторная база.
По каждому из этих блоков определена критическая потребность, на которую у местных бюджетов не хватает средств. Эта потребность оценивается в 280 млн грн. Существенную часть этой потребности закроет ИНТЕРПАЙП – на данном этапе около 45 млн грн. Остальное нужно собирать.
Список того, что нужно покупать, ежечасно корректируется штабом и медиками.
Хотите помочь – свяжитесь с координатором штаба. Вам скажут, какие позиции в данный момент не закрыты. Тогда Ваша помощь будет направлена в самое критическое место на данный момент. Координатор: Наталья Краснощек, +38 067 567 80 13
Помощь можно осуществить деньгами, перечислив ее на счет фонда, организованного ИНТЕРПАЙПом. Либо купить самостоятельно и передать в штаб для отправки медикам.
Всем донорам будет публичная слава и благодарность. Информация о платежах, закупленных и переданных позициях будет публична и прозрачна.
Вот укрупненная потребность по состоянию на 24 марта:
Медицинские материалы и оборудование:
• 302 кислородных концентратора,
• 250 электроотсосов,
• 500 многофункциональных медицинских кроватей;
Антисептические и дезинфицирующие средства:
• 4,6 тыс. флаконов антисептических средств для кожи,
• 1 тыс. таблетированных дезинфицирующих средств,
• 2,3 тыс. распылителей дез.средств,
Средства защиты медперсонала:
• 184 тыс. изоляционных халатов,
• 255 тыс. костюмов биозащиты,
• 389,5 тыс. пар нитриловых перчаток,
• 455 тыс. респираторов,
• 8,6 тыс. защитных очков и щитков,
• 19,2 тыс. медицинских масок,
• 105,7 тыс. медицинских шапочек,
• 200 тыс. пар бахил,
• 104 тыс. медицинских фартуков.
Дополнительная информация:
Благодійний фонд "Відродження регіону":
АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО"
МФО 305749
01033, Україна, м. Київ, вул.Жилянська, д. 32
ІПН 336686004022 св-во № 40377401
UA473057490000002600030437201
Контакты:
https://www.facebook.com/za.dnipro/
zadnipro2020@gmail.com
Наталья Краснощек, +38 067 567 80 13
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