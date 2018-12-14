Человек Суркова предложил жестко ударить по Украине: в чем суть

Директор центра политической конъюнктуры России и близкий к помощнику президента России Владиславу Суркову Алексей Чеснаков предложил "лишить Украину военных возможностей для агрессии".

Свои мысли Чеснаков озвучил эфире пропагандистского канала "Россия-1", где утверждал, что Кремлю якобы надо ожидать провокаций от Украины и готовиться к жесткому ответу на них (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Чеснаков выразил уверенность в том, что Москве больше не о чем разговаривать с Киевом из-за того, что президент Украины Петр Порошенко якобы уже начал свою избирательную кампанию и в ходе подготовки к выборам "он готов начать войну с Россией".

Алексей Чеснаков Скриншот

"Он (Порошенко. – Ред.) бросит все ресурсы на то, чтобы победить. Нужно будет, он и войну начнёт, и не только военное положение объявит. С ним дальше бессмысленно вести диалог. Его оскорбительные слова в адрес России, постоянные нападки — зачем вообще его обсуждать?" — самоуверенно сказал Чеснаков.

По его словам, России надо готовиться к ответным действиям и избавить Украину от военных возможностей.

"Нужно готовиться к максимально жёсткому ответу на любые провокации украинской стороны, вплоть до того, что надо будет уничтожить любые возможности для украинской стороны проводить агрессивную политику по отношению к России. Нужно лишить Украину различных военных возможностей для агрессии", — резюмировал Чеснаков.

Как сообщал OBOZREVATEL, скандальный украинский ведущий Юрий Кот, который был голосом "антимайдана", оскандалился бредовым заявлением о том, что Украина, Россия и Беларусь со временем якобы объединятся в одну страну.