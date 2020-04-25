"Человек с безупречной репутацией" – Филатов поддержал мэра Покрова

Политика 11:54, 25.04.2020 Обновлено: 17:08, 25.04.2020

24 апреля был задержан мэр города Покров Александр Шаповал. Об этом на своей странице в Facebook написал мэр города Днепра Борис Филатов.

"Вчера, так называемые "правоохранители", бросили за решётку мэра города Покров Александра Шаповала и его подчинённых. Якобы те создали "преступную группу" – написал Филатов.

Мэр Днепра напомнил, что уже несколько лет город Покров Днепропетровской области занимает первое место по стране в рейтинге прозрачности власти: от госзакупок до внедрения электронных реестров.

Покров и его мэр уверенно обходит таких лидеров местного самоуправления в Украине как Винница, Львов и Мариуполь. Александр Шаповал имеет безупречную репутацию как среди мэров городов, так и антикоррупционных организаций. Не говоря уже о тотальной поддержке среди земляков.

Борис Филатов сообщил о том, что в ближайшее время, он, как мэр областного центра и член правления АМУ, сделает по этому поводу официальное заявление к руководству государства.

И предложил поддержать Александра Шаповала флешмобом #я_підтримую_Олександра_Ша повала, который объявили в сети.

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