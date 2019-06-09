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Выборы в Верховную Раду Украины 2019

/Новости политики

Человек Хомутынника прорывается в Раду со "Слугой народа": что известно

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В списке политической партии "Слуга народа", которая пойдет на внеочередные выборы в Верховную Раду 2019, оказался эксперт по вопросам налогообложения Даниил Гетманцев, который связан с одиозным народным депутатом от группы "Відродження" Виталием Хомутынником.

На съезде политсилы его объявили 20 номером. Как писал ранее OBOZREVATEL, у него с Владимиром Зеленским есть совместный бизнес, который долгое время находился под санкциями, однако продолжал успешно работать в том числе благодаря юридическим усилиям нынешнего члена команды Зе. Судя по всему, с помощью партнера Хомутынник планирует сохранить влияние на налоговую политику в стране.

Что известно:

Гетманцев и Зеленский

Гетманцев и Зеленский

Цензор

Гетманцев является одним из сооснователей "М.С.Л.". По данным ряда авторитетных СМИ, лотерейный оператор неформально контролируется двумя народным депутатами – экс-регионалом Виталием Хомутынником и не менее скандальным "фронтовиком" Сергеем Пашинским.

В 2015-2017 годах президент Украины по решению СНБО ввел против "М.С.Л." санкции. Оператора подозревали в финансировании терроризма. Служба безопасности зарегистрировала уголовное производство и проводила досудебное расследование.

Даниил Гетманцев

Даниил Гетманцев

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Гетманцев также был помощником однопартийца Хомутынника, нардепа от Партии регионов Владимира Сивковича, который в марте-октябре 2010 года занимал пост вице-премьера и курировал силовой блок в правительстве ныне беглого Николая Азарова. Позже Сивкович стал заместителем секретаря СНБО. Отстранен от должности в связи с причастностью к разгону палаточного городка Евромайдана в ночь с 29 на 30 ноября 2013 года.

Напомним, еще в период предвыборной кампании упорно ходили слухи о финансировании Зеленского Хомутынником и его партнером, скандальным российско-украинским олигархом Павлом Фуксом. Официально эту информацию опровергают все три стороны.

Виталий Хомутынник

Виталий Хомутынник

Latifundist.com

Как сообщал OBOZREVATEL:

Если вы располагаете информацией о скандальных фактах из биографии кандидатов, представленных в списках политических партий на выборы-2019 в Верховную Раду, просим сообщать редакцию. Сделаем мир лучше вместе!

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Читайте все новости по теме "Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019" на OBOZREVATEL.

Тема
Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019
Персоны
Виталий ХомутынникВладимир ЗеленскийДанил Гетманцев, Zn.ua
Место
Украина
Тег
Партия "Слуга народа"
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