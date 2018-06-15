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Чей Крым: посольство США в России "просветило" Трампа

2.6тЧитать новость на украинском

В посольстве США в России заявили, что Крым является неотъемлемой частью Украины.

Пресс-секретарь дипломатического ведомства таким образом прокомментировал сообщения о том, что президент США Дональд Трамп в ходе саммита G7 якобы назвал Крым "российским", передает "Интерфакс-Украина".

"Как мы уже говорили много раз: Крым - это часть Украины, и введенные нами из-за Крыма санкции останутся в силе до тех пор, пока Россия не вернет Украине контроль над полуостровом", - сказал спикер посольства.

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Напомним, ранее спикер МИД Марьяна Беца заявила, что Украина не будет реагировать на слова Трампа. А министр Климкин оправдал Трампа.

В Кремле также отреагировали на слова главы Белого дома.

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Темы
Аннексия КрымаРоссийско-украинский конфликт
Персона
Дональд Трамп
Место
США
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Кастрюлев Мыкола
Кастрюлев Мыкола
Очень даже отъемлемая, как показали события
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Русский Солдат
Русский Солдат
Да никогда не вернем. Запиши...
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