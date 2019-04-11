Чей Крым? Армения оскандалилась заявлением в ПАСЕ

Премьер-министр Армении Никол Пашинян уклонился от ответа на вопрос о принадлежности Крыма к России или Украине.

На заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы Пашинян заявил, что конфликты должны решаться мирно, пишет "Интерфакс".

"Очень трудно выбирать между другом и другом. Иногда бываешь вынужден делать выбор, но наш выбор — это мир, диалог, стабильность и развитие", – заявил Пашинян.

Премьер-министр Армении отметил, что "в мире нет конфликта, который стоило бы решать путем разжигания войн" и использовать для этого международные трибуны.

Никол Пашинян и Владимир Путин Wikipedia

Ранее Армения не проголосовала за предложенную Украиной резолюцию относительно Крыма после российской агрессии в Черном море.

Как писал OBOZREVATEL, в декабре президент Беларуси Александр Лукашенко обвинил премьер-министра Армении Никола Пашиняна в том, что он якобы боится главу РФ Владимира Путина.

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