"Чего вы оживились?" Медведчук дал четко понять, чей Крым

Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" и кум президента России Владимира Путина Виктор Медведчук заявил, что оккупированный РФ Крым – это Украина.

Об этом он сказал в интервью BBC. "Я считаю, что и Крым – это территория Украины. Чего вы оживились? А что, я когда-то другое говорил?" – ответил политик.

На вопрос, говорит ли он об этом Путину, Медведчук уточнил: "Ну конечно, а как же! Вы думаете, что я дал интервью, а он не знает, о чем я говорю? Понятно, что он не отслеживает мои интервью, но он же знает мою позицию".

Виктор Медведчук 24 канал

По словам Медведчука, Путин на это ему ничего не отвечает, поскольку каждый из них придерживается своего мнения.

"У каждого свое мнение. Он же глава государства. Он должен отстаивать интересы государства. Он их и отстаивает. А я как политик, как гражданин Украины представляю украинские интересы, и поэтому я так считаю", – сказал Медведчук.

При этом он оправдывает выдачу страной-агрессором паспортов жителям оккупированного Донбасса.

"Если вы меня спросите, почему я оправдываю действия России, я вам отвечу: с 2014 года на территории Донецка и Луганска нет системы украинских государственных органов. За это время совершеннолетия достигли десятки, если не сотни тысяч людей на этих территориях. У них нет вообще документов, удостоверяющих личность. Украина их не выдает. Что эти люди должны делать?" – заключил политик.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Медведчук заявил, что продолжит свое участие в переговорах с Кремлем по решению конфликта на Донбассе.

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