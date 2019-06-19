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"Чего вы оживились?" Медведчук дал четко понять, чей Крым

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Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" и кум президента России Владимира Путина Виктор Медведчук заявил, что оккупированный РФ Крым – это Украина.

Об этом он сказал в интервью BBC. "Я считаю, что и Крым – это территория Украины. Чего вы оживились? А что, я когда-то другое говорил?" – ответил политик.

На вопрос, говорит ли он об этом Путину, Медведчук уточнил: "Ну конечно, а как же! Вы думаете, что я дал интервью, а он не знает, о чем я говорю? Понятно, что он не отслеживает мои интервью, но он же знает мою позицию".

Виктор Медведчук

Виктор Медведчук

24 канал

По словам Медведчука, Путин на это ему ничего не отвечает, поскольку каждый из них придерживается своего мнения.

"У каждого свое мнение. Он же глава государства. Он должен отстаивать интересы государства. Он их и отстаивает. А я как политик, как гражданин Украины представляю украинские интересы, и поэтому я так считаю", – сказал Медведчук.

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При этом он оправдывает выдачу страной-агрессором паспортов жителям оккупированного Донбасса.

"Если вы меня спросите, почему я оправдываю действия России, я вам отвечу: с 2014 года на территории Донецка и Луганска нет системы украинских государственных органов. За это время совершеннолетия достигли десятки, если не сотни тысяч людей на этих территориях. У них нет вообще документов, удостоверяющих личность. Украина их не выдает. Что эти люди должны делать?" – заключил политик.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Медведчук заявил, что продолжит свое участие в переговорах с Кремлем по решению конфликта на Донбассе.

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Тема
Аннексия Крыма
Персона
Виктор Медведчук
Место
Украина
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Комментарии на сайте не модерированы
Питон Каа
Питон Каа
По поводу принадлежности Крыма есть две позиции: это позиция крымчан и неправильная.
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Сохар Лидия
Сохар Лидия
Бред сивой кобылы,все Украина выдает только на подконтрольной ей территории,кто хочет тот и получает.
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Smekalov Sergey
Smekalov Sergey
Сохар,видимо сивая кобыла это ты.
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Макарский Александр
Макарский Александр
Треба негайно вызволять Крым! Батькивщина чекает новых героев небесной сотни!
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