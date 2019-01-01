''Чего сидишь? Спасай страну!'' Вакарчука призвали пойти в президенты вслед за Зеленским

Поклонники украинского музыканта и лидера группы "Океан Ельзи" Святослава Вакарчука призвали его включиться в президентскую гонку.

Об этом они пишут под поздравлениями артиста с Новым годом в соцсетях. Вакарчук пожелал украинцам в 2019 году "настоящих перемен", а в ответ получил просьбу последовать примеру шоумена Владимира Зеленского, который в новогоднюю ночь сообщил, что будет бороться за пост президента Украины.

"Комик пошел, а ты чего сидишь? Давай беги, спасай страну! У тебя такая возможность есть, действуй!" "Хочу делать настоящие перемены вместе с вами!" "Начните говорить понятно и откровенно. Может и наступят перемены", — пишут Вакарчуку.

Владимир Зеленский и Святослав Вакарчук

З Новим Роком!!!!! Нехай 2019 принесе нам побільше щастя і радості! А ще, трохи мудрості! Все буде добре!😉 — Svyatoslav Vakarchuk (@s_vakarchuk) 31 декабря 2018 г.

Как писал ранее OBOZREVATEL, Святослав Вакарчук вызвал ажиотаж заявлением о том, что готов принести в жертву творчество ради того, чтобы изменить нашу страну. Он также высказал свое мнение о том, как Украине переродиться.

Музыканта называют одним из самых популярных кандидатов на место президента Украины, однако сам он избегает прямых ответов на вопросы о своих политическим амбициях.

Ранее была информация, что Вакарчук, как и Зеленский, заявит о решении участвовать в президентских выборах в конце года, однако это не произошло. До этого общество ожидало такого шага от певца во время масштабного концерта ко Дню Независимости в Киеве.