МоваЯзык
Регистрация
БлогиМир

/Новости политики

''Чего сидишь? Спасай страну!'' Вакарчука призвали пойти в президенты вслед за Зеленским

4.6тЧитать материал на украинском

Поклонники украинского музыканта и лидера группы "Океан Ельзи" Святослава Вакарчука призвали его включиться в президентскую гонку.

Об этом они пишут под поздравлениями артиста с Новым годом в соцсетях. Вакарчук пожелал украинцам в 2019 году "настоящих перемен", а в ответ получил просьбу последовать примеру шоумена Владимира Зеленского, который в новогоднюю ночь сообщил, что будет бороться за пост президента Украины.

"Комик пошел, а ты чего сидишь? Давай беги, спасай страну! У тебя такая возможность есть, действуй!" "Хочу делать настоящие перемены вместе с вами!" "Начните говорить понятно и откровенно. Может и наступят перемены", — пишут Вакарчуку.

Владимир Зеленский и Святослав Вакарчук

Владимир Зеленский и Святослав Вакарчук

Новости
''Славко, попрыгай!'' Украинский ведущий жестко высмеял поведение ''президента'' Вакарчука
''Чего сидишь? Спасай страну!'' Вакарчука призвали пойти в президенты вслед за Зеленским
''Чего сидишь? Спасай страну!'' Вакарчука призвали пойти в президенты вслед за Зеленским
''Чего сидишь? Спасай страну!'' Вакарчука призвали пойти в президенты вслед за Зеленским
''Чего сидишь? Спасай страну!'' Вакарчука призвали пойти в президенты вслед за Зеленским
''Чего сидишь? Спасай страну!'' Вакарчука призвали пойти в президенты вслед за Зеленским
''Чего сидишь? Спасай страну!'' Вакарчука призвали пойти в президенты вслед за Зеленским
''Чего сидишь? Спасай страну!'' Вакарчука призвали пойти в президенты вслед за Зеленским

Как писал ранее OBOZREVATEL, Святослав Вакарчук вызвал ажиотаж заявлением о том, что готов принести в жертву творчество ради того, чтобы изменить нашу страну. Он также высказал свое мнение о том, как Украине переродиться.

Музыканта называют одним из самых популярных кандидатов на место президента Украины, однако сам он избегает прямых ответов на вопросы о своих политическим амбициях.

Ранее была информация, что Вакарчук, как и Зеленский, заявит о решении участвовать в президентских выборах в конце года, однако это не произошло. До этого общество ожидало такого шага от певца во время масштабного концерта ко Дню Независимости в Киеве.

Читайте все новости по теме "Выборы президента Украины 2019" на OBOZREVATEL.

Тема
Выборы президента Украины 2019
Персоны
Святослав ВакарчукВладимир Зеленский
Место
Украина
Поделиться в Facebook
9
Комментарии
10
5
Смешно
5
Интересно
1
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
кацман Саша
кацман Саша
Что бы бороться срюззким миром не должно быть родственников, иначе миряне не дремлют, короче рюз. миряне похлеще оноприенко или чекатило
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
кацман Саша
кацман Саша
Если бы у Вакарчука не было бы семьи, если он бы сам не побоялся смерти, если бы он стал реальным Отморозком то тогда он готов бы был бороться против исчадья ада это "рюззкий миp"
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Ангеловський Володимир
Ангеловський Володимир
З Новим Роком, українці! Хай цей рік стане роком остаточного перелому коли більшість українців стануть по справжньому вільними. Для Святослава: працюй там де від тебе найбільше користі і ближнім своїм та і дальнім.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Наши блоги