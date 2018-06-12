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"Чеченская модель" без США: Кремль слил детали переговоров по Донбассу

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На переговорах глав МИД стран "нормандской четверки" российская сторона предложила Украине взять на реализацию на Донбассе "чеченскую модель" урегулирования конфликта.

Об этом сообщает Telegram-канал "Незыгарь", который называют "сливным бачком" Кремля.

В частности, Украине и под нее обещано сменить руководство "ДНР".

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Поменяют главарей террористов "на компромиссные для Киева фигуры (как в "ЛНР, где власть у экс-сотрудников СБУ)".

Кроме того, сообщается, что Москве якобы удалось убедить Париж и Берлин "оттеснить американцев от решения украинского вопроса".

"И прежде всего, по механизму введения миротворцев. Макрон и Меркель вроде тоже как считают, что американским парням нечего делать в Киеве. Реализация политической реформы создаст подвижки для снятия части санкций", - говорится в сообщении.

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Напомним, ранее глава МИД Украины Павел Климкин раскрыл подробности переговоров в Берлине 11 июня.

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на Обозревателе.

Темы
Российско-украинский конфликтОперация Объединенных сил на Донбассе
Персоны
Павел КлимкинСергей Лавров
Место
Украина
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