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2 июня • обновлено в 20:24
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Часть украинских судей освободили от необходимости досмотра на таможне

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Во вторник, 2 июня, Верховная Рада Украины приняла Закон, в соответствии с которым судьи Верховного суда и их багаж не будут осматриваться на таможне.

В законопроекте № 3194 говорится о том, что в статьях 340, 359, 456 и 457 Таможенного кодекса Украины слова "Верховный Суд Украины", "Генеральный прокурор Украины" и "Генеральная прокуратура Украины" заменены словами "Верховный Суд", "Генеральный прокурор" и "Офис Генерального прокурора" соответственно.

В итоге получается так, что судьи Верховного суда, Генпрокурор и члены их семей, не будут осматриваться при пересечении границы. Кроме того, от досмотра освободили и их багаж. В то же время, контролированные поставки и перемещение товаров под негласным контролем должны согласовываться с Офисом Генерального прокурора.

Часть украинских судей освободили от необходимости досмотра на таможне

Часть украинских судей освободили от необходимости досмотра на таможне

Как сообщал OBOZREVATEL, судью Кассационного гражданского суда в составе Верховного суда Валентина Сердюка отстранили от правосудия за историю с управлением автомобилем в нетрезвом виде.

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Автор
Антон Малиновский Антон Малиновский
Тема
Украинская таможня
Место
Украина
Теги
Офис генерального прокурора Украины Верховный суд Украины
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