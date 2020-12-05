Часть министров в Кабмине лишится полномочий: с 6 декабря вступит в силу новый закон
Закон, который лишает большинства полномочий временно исполняющих обязанности министров, в субботу, 5 декабря, был опубликован в издании "Голос Украины".
Со следующего дня, воскресенья, 6 декабря, он вступает в силу. В чем суть документа и что он меняет, выяснял OBOZREVATEL.
Закон о завершении децентрализации: что изменится для в.о. министров
Закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно упорядочивания отдельных вопросов организации и деятельности органов местного самоуправления и районных государственных администраций" Верховная Рада приняла 17 ноября 2020 года.
В основном он касается вопросов правопреемственности относительно имущества, обязанностей и прав районных советов, ликвидированных административно-территориальной реформой.
Но в то же время новый закон вносит серьезные изменения в закон "О центральных органах исполнительной власти". Так, он лишает практически всех полномочий и.о. министров в том случае, если вакансия самого министра свободна.
В частности, в новом законе говорится, что часть 4 статьи 9 закона "О центральных органах исполнительной власти" дополняется следующим пунктом:
"Запрещается, если должность министра вакантна, возложение на первого заместителя министра, заместителей министра исполнения обязанностей министра, определенных пунктами 1 (кроме возглавления министерства), 2, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 121, 14, 15, 21, 24, 27 части второй статьи 8 настоящего Закона, а также пунктами 3, 6, 7, 8, 11, 12, 21 части второй статьи 18 настоящего Закона".
Таким образом, Верховная Рада препятствует Кабинету министров в обход парламента назначать руководителей министерств без официального министерского портфеля (для назначения и.о. министра необходимо только голосование правительства).
Каких полномочий лишатся и.о. министров
Новый закон предусматривает, что если министр не был назначен, первый заместитель или заместители в статусе и.о., в частности, не смогут:
руководить министерством,
определять приоритеты и планы работы министерства и отчеты об их исполнении, а также пути исполнения возложенных на ведомство задач;
вносить предложения премьер-министру о назначении заместителей министра;
формировать, ликвидировать, реорганизовывать территориальные органы министерства как структурные подразделения, не имеющие статуса юридических лиц;
подписывать приказы министерства;
вносить на рассмотрение правительства предложения в случае мотивированного отказа глав областей согласовывать назначения руководителей территориальных органов, предприятий в сфере управления министерством, давать согласие на назначение руководителей;
создавать, ликвидировать, реорганизовывать предприятия из сфере управления министерства, а также утверждать их уставы;
назначать и увольнять руководителей предприятий, организаций из сферы управления министерства, принимать решения относительно их поощрения и привлечения к дисциплинарной ответственности;
отменять акты территориальных органов министерства;
поднимать вопрос о поощрении или привлечении к дисциплинарной ответственности заместителей и госсекретаря министерства;
определять обязанности заместителей министра и распределять их полномочия;
принимать решения о распределении средств министерства.
Какие полномочия остаются у и.о. министров
С 6 декабря у и.о. министров остаются только церемониальные полномочия:
поднимать вопросы о присвоении рангов госсекретарю;
привлекать государственных служащих к рассмотрению вопросов;
созывать совещания;
представлять министерство в публично-правовых отношениях с другими органами власти.
Кто подпадает под действие закона с 6 декабря
Под новое положение подпадают сразу два руководителя министерств: и.о. министра энергетики Юрий Бойко и и.о. министра образования Сергей Шкарлет.
Оба они были назначены с должностей замов министра. Оговорка в новом законе лишает их большинства полномочий, поэтому в течение 30 дней Кабинет министров должен подать кандидатуры на должность руководителей этих ведомств.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Европейская комиссия в своем отчете заявила, что разочарована бездействием Кабмина относительно выполнения зеленого меморандума,который был подписан с иностранными инвесторами.