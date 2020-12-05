Часть министров в Кабмине лишится полномочий: с 6 декабря вступит в силу новый закон

Закон, который лишает большинства полномочий временно исполняющих обязанности министров, в субботу, 5 декабря, был опубликован в издании "Голос Украины".

Со следующего дня, воскресенья, 6 декабря, он вступает в силу. В чем суть документа и что он меняет, выяснял OBOZREVATEL.

Закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно упорядочивания отдельных вопросов организации и деятельности органов местного самоуправления и районных государственных администраций" Верховная Рада приняла 17 ноября 2020 года.

В основном он касается вопросов правопреемственности относительно имущества, обязанностей и прав районных советов, ликвидированных административно-территориальной реформой.

Но в то же время новый закон вносит серьезные изменения в закон "О центральных органах исполнительной власти". Так, он лишает практически всех полномочий и.о. министров в том случае, если вакансия самого министра свободна.

В частности, в новом законе говорится, что часть 4 статьи 9 закона "О центральных органах исполнительной власти" дополняется следующим пунктом:

"Запрещается, если должность министра вакантна, возложение на первого заместителя министра, заместителей министра исполнения обязанностей министра, определенных пунктами 1 (кроме возглавления министерства), 2, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 121, 14, 15, 21, 24, 27 части второй статьи 8 настоящего Закона, а также пунктами 3, 6, 7, 8, 11, 12, 21 части второй статьи 18 настоящего Закона".

Таким образом, Верховная Рада препятствует Кабинету министров в обход парламента назначать руководителей министерств без официального министерского портфеля (для назначения и.о. министра необходимо только голосование правительства).

Новый закон предусматривает, что если министр не был назначен, первый заместитель или заместители в статусе и.о., в частности, не смогут:

руководить министерством,

определять приоритеты и планы работы министерства и отчеты об их исполнении, а также пути исполнения возложенных на ведомство задач;

вносить предложения премьер-министру о назначении заместителей министра;

формировать, ликвидировать, реорганизовывать территориальные органы министерства как структурные подразделения, не имеющие статуса юридических лиц;

подписывать приказы министерства;

вносить на рассмотрение правительства предложения в случае мотивированного отказа глав областей согласовывать назначения руководителей территориальных органов, предприятий в сфере управления министерством, давать согласие на назначение руководителей;

создавать, ликвидировать, реорганизовывать предприятия из сфере управления министерства, а также утверждать их уставы;

назначать и увольнять руководителей предприятий, организаций из сферы управления министерства, принимать решения относительно их поощрения и привлечения к дисциплинарной ответственности;

отменять акты территориальных органов министерства;

поднимать вопрос о поощрении или привлечении к дисциплинарной ответственности заместителей и госсекретаря министерства;

определять обязанности заместителей министра и распределять их полномочия;

принимать решения о распределении средств министерства.

С 6 декабря у и.о. министров остаются только церемониальные полномочия:

поднимать вопросы о присвоении рангов госсекретарю;

привлекать государственных служащих к рассмотрению вопросов;

созывать совещания;

представлять министерство в публично-правовых отношениях с другими органами власти.

Под новое положение подпадают сразу два руководителя министерств: и.о. министра энергетики Юрий Бойко и и.о. министра образования Сергей Шкарлет.

Оба они были назначены с должностей замов министра. Оговорка в новом законе лишает их большинства полномочий, поэтому в течение 30 дней Кабинет министров должен подать кандидатуры на должность руководителей этих ведомств.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Европейская комиссия в своем отчете заявила, что разочарована бездействием Кабмина относительно выполнения зеленого меморандума,который был подписан с иностранными инвесторами.