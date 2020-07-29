Часть кремлевского плана уничтожения независимости Украины, – "ЕС" о заявлениях ОПЗЖ

В партии "Европейская солидарность" заявили, что "Оппозиционная платформа – За жизнь" в очередной раз разоблачила себя и доказала, что заявления Жвании, "пленки" Деркача, и "разоблачения" Онищенко – это части целенаправленной информационной кампании Москвы и ее пятой колонны в Украине.

Об этом говорится в заявлении партии на ее сайте. В пресс-службе отметили, что эта атака направлена на пятого президента Петра Порошенко и "Европейскую солидарность" как "единственную силу, которая способна противостоять российскому реваншу".

"Ничего нового. Это те же избитые российские тезисы о "государственном перевороте на Майдане" и "внешнем управлении" Украиной. ОПЗЖ, Жвании, Деркачи, Онищенко и другие – все они имеют общего кремлевского хозяина, который пытается подорвать независимость Украины как извне, так и изнутри. И важная часть этого плана – дискредитация Революции Достоинства и ее достижений, главным из которых является решительный европейский выбор подавляющего большинства украинцев", – отметили в "ЕС".

Там добавили, что все эти фейки активно распространяются по каналами "112 Украина", "NewsOne" и ZIK, все чаще и все активнее к ним присоединяется "1+1".

"Европейская солидарность" призывает все патриотические политические силы к совместным скоординированных усилиям по противодействию пятой колонне Кремля и его реваншистским планам, совместной защиты независимости, свободы, европейского и евроатлантического выбора Украины. Объединяйтесь, чтобы защитить страну!", – отметили в пресс-службе "Евросолидарности".

Напомним, в городе Днепр появились агитационные борды партии ОПЗЖ с призывом к проведению так называемого "днепровского референдума".

Как сообщал OBOZREVATEL Офис генпрокурора открыл уголовное производство против представителей "Оппозиционной платформы – за жизнь". Причиной стали поездки в Москву членов политсилы.