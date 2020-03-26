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26 марта • обновлено в 12:05
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Олег Ляшко
Олег Ляшко
Украинский политик, лидер Радикальной партии Все статьи автора

Час мародерів: новий злочин проти українських робітників

4.1т
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Час мародерів!

Новий злочин слуги Росії Геруса проти українських робітників.

За моєю інформацією з 18 год 25 березня відновився імпорт електроенергії з Білорусі до України. Сумарно імпорт склав 300 мвт, що еквівалентно роботі двох енергоблоків українських ТЕС, які працюють на українському вугіллі.

Андрій Герус

Андрій Герус

День

Імпортер – компанія, власником якої є такий собі Притика - партнер слуги Росії Андрія Геруса, який протягнув поправки до закону, що відкрили в жовтні 2019 року злочинний імпорт з Білорусі та Росії. Сьогоднішня катастрофічна економічна ситуація в Україні для Геруса і Притики – це не проблема, а можливість збагатитися на енергетичному мародерстві.

В Україні - карантин. Споживання в умовах карантину обвалилося. Українська енергетика на межі зупинки. Вугільні шахти - на межі банкрутства і закриття. У цих умовах верх цинізму – відновити імпорт електроенергії того ж дня, коли в Україні оголошено надзвичайну ситуацію. Навіть неодноразові заяви Володимира Зеленського проти імпорту не заважають цим мародерам продовжувати заробляти на біді всієї країни.

Імпорт з Білорусі в умовах тотального карантину і зупинки роботи вітчизняних підприємств через коронавірус – нове дно Геруса та його партнерів.

Імпорт позбавляє без роботи і зарплати наших шахтарів.

Українські АЕС не змогли повністю продати свою електроенергію на ринку. НЕК Укренерго без проблем розвантажує українські ТЕС, але імпорт зупинити не наважується. Каже, у нього недостатньо повноважень. Виходить, що наші державні монополісти і регулятори мають достатньо повноважень, щоб знищити власного виробника. Головне, щоб імпортери з Росії та Білорусі почувалися захищено.

Бездіяльність НКРЕКП та її голови Валерія Тарасюка - злочинна недбалість, яка залишає українців без роботи. Де правоохоронні органи?! Чому вони байдуже спостерігають за цим мародерством і корупцією?!

Імпорт підтримує економіку сусідньої країни, підтримує робочі місця сусідів ціною кожного з нас. Це злочин Геруса проти українських робітників!

Не варто сподіватися, що мародери-імпортери поділяться своїми надприбутками на закупівлю масок чи апаратів ШВЛ. Для довідки – 1 день імпорту дорівнює вартості 30 000 масок!

Вже прошло майже два тижні, як уряд Шмигаля прийняв постанову про загороджувальні мита на імпорт російської і булоруської електроенергії. Але вона досі не підписана прем‘єром і не видана через величезний тиск Геруса і пов’язаних з ним мародерів-олігархів. Я вимагаю від прем‘єра негайно підписати і ввести в дію рішення уряду, щоб не бути співучасником вбивства української економіки.

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