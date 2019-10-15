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15 октября • обновлено в 13:22
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"Путин повышает ставки": экс-посол дал неутешительный прогноз по Донбассу

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Россия не хочет установления мира ни по "формуле Штайнмайера", ни по другим сценариям, ее цель остается прежней.

Такое мнение высказал бывший посол Украины в США Валерий Чалый в интервью LB.ua. "Думаю, что нас ждет еще повышение ставок и требований. И это большие вызовы для украинских переговорщиков, для президента Зеленского", – подчеркнул он.

По словам Чалого, наши военные, наша армия, весь народ дает шанс главе государства провести диалог с Россией с позиции не слабого, а сильного.

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Владимир Путин и Владимир Зеленский

Владимир Путин и Владимир Зеленский

"Мой прогноз следующий: мне кажется, что ключевая задача Путина сейчас - это дестабилизация Украины. То есть контроль над энергетикой, усиление военной составляющей вокруг наших границ и политическая и другая дестабилизации в стране. Россия точно не идет к миру. И вопрос формулы как раз и бросили ради подрыва ситуации изнутри", – сказал бывший посол.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве в понедельник, 14 октября, прошли масштабные акции протеста "Нет капитуляции!", в ходе которых украинцы "накрыли" Майдан дымом, а также передали "привет" агрессору – главе РФ Владимиру Путину. Тысячи граждан вышли на Майдан с флагами Украины против сдачи интересов государства на Донбассе.

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Темы
Война на Донбассе Российско-украинский конфликт
Персоны
Валерий Чалый Владимир Путин Владимир Зеленский
Место
Украина
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Питон Каа
Питон Каа
Ну вообще-то Россия сейчас вплотную занята Ближним Востоком, а Украина может и подождать, не Бог весть какая фигура на мировой арене.
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Мир Миру
Мир Миру
Вже видно, що команду "ЗЕ" треба постійно тримати "в тонусі", інакше вони дезорієнтуються у просторі.
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