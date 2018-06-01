Бюджет Обухівщини намагається "розпиляти" корумпована група - очільник РДА Рудяк

У Київській області в Обухівському районі назрів жорсткий конфлікт за перерозподіл грошей майбутніх територіальних громад через переслідування особистих інтересів корумпованої групи на чолі з головою Районної ради Костятнтоном Шушаковим.

Група зацікавлених районних депутатів намагається дестабілізувати роботу всіх органів влади, оголосивши недовіру керівникам територіальних підрозділів прокуратури, поліції та голові Обухівської РДА.

Як розповів очільник району Іван Рудяк, приблизно місяць тому деякі депутати звернулись до нього з приводу того, що хочуть освоювати бюджетні гроші.

"Мова йде про сотні мільйонів гривень в рамках програми допомоги розвитку району в такому розмірі, якого тут ще не було ніколи. Я відповів, що таким чином ці гроші освоювати неможливо. На мою думку, бюджетні гроші - це публічні гроші, які належать громаді, і розподіл цих коштів відповідно теж має бути публічним", - розповів Рудяк.

"Вони повинні проходити через систему "Прозоро", через тендери з можливістю обирати найкращу пропозицію. Це моя чітка позиція – не повинно бути ніяких "шкурних" або кишенькових історій. Напевно, деякі наші депутати планували інакше, і думали, що буде інша модель відносин", - сказав очільник Обухівського району.

За його словами, вже є домовленість про те, щоб громадськість взяла на контроль всі фінансові потоки, які надходять в район. Це дозволить максимально ефективно використовувати їх.

"Є державні структури, є громадський контроль, і гроші в цьому районі будуть розподілятися тільки так! Це і був прецедент нашого конфлікту з низкою депутатів", - заявив Рудяк, додавши, що серед "незадоволених" були Лариса Іл’єнко, Костянтин Шушаков, а також їх наближені та "частина депутатів, яких вони обдурили або залякали".