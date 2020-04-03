Бюджет и льготы бизнесу: Арахамия озвучил дату нового заседания Рады

Внеочередное заседание Верховной Рады может состояться в ближайшие среду или четверг, 8/9 апреля.

Этот "прогноз" в эфире телеканала "Интер" озвучил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает "Интерфакс-Украина".

Он отметил, что сейчас идет работа над изменениями в госбюджет Украины на 2020 год и над пакетом законопроектов о льготах для бизнеса.

"Нам все равно надо принимать бюджет в новом виде. И у нас нарабатывается иной пакет, это уже, кажется, третий пакет по борьбе с коронавирусом. Мы сейчас нарабатываем вместе со всеми фракциями общее видение льгот, которые мы можем предоставить бизнесу", – рассказал Арахамия.

Также, как выяснил OBOZREVATEL, на ближайшем заседании Рады будет проголосована кандидатура главы Минэнерго, которым президент Владимир Зеленский видит экс-главу "Нафтогаза" Олега Дубину.

Давид Арахамия censor.net.ua

Напомним, на минувшем заседании 31 марта депутаты Верховной Рады проголосовали в целом за запуск рынка земли в Украине. Законопроект поддержали по требованию МВФ и после настоятельной просьбы президента Владимира Зеленского.

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