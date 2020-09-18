Бюджет-2021 и час вопросов к Кабмину: главные решения Рады 18 сентября

В пятницу, 18 сентября, Верховная Рада Украины собралась на очередное пленарное заседание, где пройдет час вопросов к правительству и представят проект закона "О Государственном бюджете Украины на 2021 год".

Всего в повестку дня включено около 50 вопросов, которые опубликованы на сайте парламента.

Сперва пройдет час вопросов к правительству, где будет рассказано о работе Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на Донбассе. Также поднимут вопрос по обеспечению учебного процесса в условиях усиления в Украине коронавируса и состояния начисления заработной платы работникам учреждений образования.

Потом министр финансов Сергей Марчено представит законопроект "О Государственном бюджете Украины на 2021 год".

Далее будет рассмотрен проект закона "О внесении изменений в закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" (относительно реализации положений статьи 11 Закона Украины "О рынке природного газа") №3004а.

Законопроект №2551-1 "Об ограничении оборота пластиковых пакетов на территории Украины" предусматривает запрет распространения пластиковых пакетов в объектах розничной торговли и объектах ресторанного хозяйства толщиной до 50 мкм с 1 января 2022 года. Также с этой даты будет запрещено распространение оксоразлагающих пластиковых пакетов в объектах розничной торговли и объектах ресторанного хозяйства.

Также на рассмотрение вынесен проект закона о внесении изменений в Закон Украины "Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц" относительно освобождения внутренне перемещенных лиц от негативных последствий невыполнения денежных обязательств" № 2329.

"Принятие этого проекта закона позволит уменьшить финансовую нагрузку на должников по договорам кредита, займа, пострадавших от конфликта на Востоке Украины и временной оккупации АР Крым, учитывая потерю ими постоянных источников дохода и имущества, а также укрепит доверие этих лиц в органы государственной власти и в Украину в целом", – говорится в пояснительной записке.

В Раде рассмотрят два проекта о частной детективной деятельности:

"О частной детективной деятельности" №3010

"О частной детективной (розыскной) деятельности" №3010-1

Оба документа направлены на законодательное урегулирование осуществления частной детективной деятельности в Украине.

В проекте закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно имплементации Конвенции Совета Европы о защите детей от сексуальной эксплуатации и сексуального насилия" №3055 устанавливается принцип, что если возраст лица не установлен и есть основания полагать, что нет совершеннолетия, то оно подпадает под защиту как ребенок.

Также в Уголовном кодексе начнут исчислять сроки давности привлечения к уголовной ответственности начиная со дня достижения совершеннолетия потерпевшим ребенком.

Как сообщал OBOZREVATEL, 17 сентября Верховная Рада рассмотрела вопрос о внесении изменений в закон о госбюджете и разрешила торговлю лекарствами через интернет. Также на заседании объявили об исключении Александра Юрченко из фракции "Слуга народа".