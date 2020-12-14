Бюджет-2021 должен предусматривать создание антикоронавирусного фонда, – Соболев

В Госбюджете на 2021 нужно предусмотреть создание антикоронавирусного фонда, в котором будут зафиксированы все необходимые условия его использования.

Об этом заявил заместитель председателя партии "Батьківщина" Сергей Соболев во время выступления на заседании Согласительного совета лидеров парламентских фракций и комитетов.

"Если в этом году не будут осуществлены выплаты врачам, медикам, младшему персоналу, учителям, то в следующем году у нас может не остаться ни врачей, ни младшего медицинского персонала. Те предложения, которые делают наши ближайшие соседи, фактически дают возможность этим специалистам со знанием языка выезжать на зарплаты, которые в десятки раз выше, чем то, что предлагается в этом бюджете", – предостерег парламентарий.

Поэтому, как отметил Соболев, фракция "Батьківщина" будет настаивать на создании антикоронавирусного фонда с четко зафиксированной позицией по его использованию.

"Это и бесплатное вакцинирование, это и поддержка учителей, врачей, младшего медицинского персонала. Это даст возможность по крайней мере в этом тяжелом году получать достойную зарплату людям, которые сегодня находятся на передовой", – заверил политик.

Резюмируя, Соболев призвал на этой неделе внимательно просмотреть все позиции бюджета и учесть все необходимые аспекты.