Бывший узник Кремля Панов стал кандидатом в мэры Энергодара от "ЕС"

Кандидатом на пост городского главы Энергодара от партии "Европейская солидарность" стал бывший узник Кремля, ветеран российско-украинской войны на Донбассе Евгений Панов.

Такое решение приняла конференция Запорожской территориальной организации партии, сообщает пресс-служба "Евросолидарности".

Евгений Панов – ветеран АТО, ушел добровольцем на фронт, воевал в Вооруженных Силах Украины в самые горячие годы российско-украинской войны на Донбассе, политический узник путинского режима, член исполнительного комитета Энергодара, один из основателей ОО "Энергодарское объединения – защитники Украины".

"Впервые в городе Энергодар появилась политическая сила, объединившая людей, которые хотят видеть Энергодар европейским городом – не только географически, но и ментально. Ключевые тезисы нашей команды – это забота о людях, безопасность для людей, комфорт для людей и экономика для людей. Моя команда простых людей, но важных профессий – это юристы, экономисты, медики, педагоги, психологи, энергетики, военные, волонтеры, предприниматели, которые готовы бороться за доверие людей и отстаивать их интересы во всех сферах. Энергодарская команда не имеет отношения к каким-либо бизнесово-политическим группам, и в наших списках не будет ни одного "бывшего" депутата", – заметил Панов.

Он отметил, что желает сделать Энергодар удобным городом для каждого жителя, независимо от возраста и социального статуса.

"Я умею слушать и советоваться. Готов воспринимать критику, замечания и предложения. Замечу, что имею нулевую терпимость к проявлениям несправедливости и коррупции, потому главная и первоочередная мера – уничтожение коррупции. Я гарантирую, что сделаю процесс распределения бюджета открытым для всех. Так формируется власть людей и доверие людей к власти. И для этого необходимо выполнять всего два правила – говорить только правду. И делать только то, что сказал, и тогда ничего не надо придумывать", – убежден Панов.

Как сообщал OBOZREVATEL, жена пятого президента и лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко Марина возглавила список партии на выборах в Киевсовет.