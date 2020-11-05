Бывший узник "ДНР" рассказал, почему нельзя проводить выборы в ОРДЛО

Бывший политзаключенный "ДНР", журналист и писатель Станислав Асеев заявил, что проводить на оккупированном Донбассе местные выборы 31 марта 2021 года, как это предложила украинская делегация в ТКГ, нельзя.

Об этом он написал на своей странице в Facebook. По его мнению, на местных выборах в Украине в советы провели "коллаборационистов, преступников и ОПЗЖ, то же самое будет и в Верховной Раде", если распустят парламент.

"... окончательный гвоздь в гроб – еще и выборы в регионе с патологическим страхом ко всему с приставкой "укр". Но я даже не об этом. А как насчет военных преступников? Мы действительно надеемся, что за пару месяцев определимся, кто эти люди?" – подчеркнул журналист.

Он спрогнозировал, что "они все окажутся бухгалтерами, которые переводили бумаги, а на "Изоляцию" (секретная тюрьма "МГБ" "ДНР" в Донецке, – ред.) нас возила не комендатура, а вызвали такси... Или что, таких в феврале амнистируем, а в марте – пусть голосуют?" – написал он.

По мнению Асеева, перед выборами нужно принятие нормы закона о переходном правосудии, в которой будет отдельная статья "о МГБ".

"Эти люди должны быть навсегда лишены права влиять на политическую жизнь страны как члены структуры, подозревается в массовых военных преступлениях и преступлениях против человечности", – написал он.

"А потом – пристальная фильтрация на принадлежность к этим преступлениям каждого такого "бухгалтера". На это минимум нужен год после получения контроля над ОРДЛО. Какой марта 2021-го? Уже сейчас надо осознать, что у нас есть "МГБ"с сотнями "работников", у нас есть с 30 тысяч "ополчения", у нас есть 200 тысяч граждан с российскими паспортами, наконец, просто местные, которые ненавидят нас. И дать этому всему право голоса – окончательно расколоть страну. Да, выборы. Да, после границы. Но с отсрочкой хотя бы в год, чтобы окончательно не захлебнуться в крови..." – подчеркнул он.

Асеев считает, что проводить выборы в ОРДЛО пока нельзя Facebook Станислав Асеев

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, по словам Кравчука, представители России на переговорах ТКГ выдвинули новое предложение по урегулированию ситуации на Донбассе. Она касалась новой пошаговой карты по изменению ситуации в течение многих лет. Украина взяла время для подготовки плана действий и, возможно, представит его 11 ноября.