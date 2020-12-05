Бывший политзаключенный Кремля Сущенко стал первым заместителем председателя Черкасского облсовета

Бывший политзаключенный Кремля, журналист Роман Сущенко, который возглавляет команду партии "Европейская Солидарность" на Черкащине, избран первым заместителем председателя областного совета. Его кандидатуру поддержало 38 депутатов.

"Для меня лично и для моих однопартийцев это не только триумфальное решение, неожиданное изменение ритма жизни и карьеры, новый источник знаний, пространство совершенствования умственных способностей, укрепление рефлексов и расширение возможностей интуиции, но и новое, непростое испытание и большая ответственность", – написал Роман Сущенко в Facebook.

Роман Сущенко стал первым заместителем председателя Черкасского облсовета eurosolidarity.org

"Для политической партии "Европейская Солидарность" это знаковое и чрезвычайно важное событие. Ее ход показал высокое доверие не только среди электората партии, напомню, что это 33 461 избиратель, бюллетени которых признали действительными, но и ярко продемонстрировал качественное изменение политических настроений среди местных элит в пользу "Европейской Солидарности". Элит, которым доверяет и которых поддерживает почти 40% активных избирателей Черкащины", – отметил политик.

Роман Сущенко стал первым заместителем председателя Черкасского облсовета eurosolidarity.org

"Спасибо депутатам фракции "Европейская Солидарность" за монолитное единство, примерную демонстрацию партийной дисциплины, креативность и изобретательность при ведении сложных переговоров с партнерами, умение убеждать оппонентов и мастер-класс новичкам в политике, которые быстро учатся", – отметил он.

"Спасибо депутатам всех политических партий, поддержавших кандидатуру "Европейской Солидарности" на должность первого заместителя председателя Черкасского областного совета, а также тем, кто хотел, но не смог этого сделать по разным причинам. С уважением отношусь к каждому вашему выбору", – подчеркнул Сущенко.

Роман Сущенко стал первым заместителем председателя Черкасского облсовета eurosolidarity.org

Он также поблагодарил журналистов, блоггеров, фотокорреспондентов и видеоператоров, освещавших ход сессии совета за внимание и профессиональную работу в интересах общественности.

Во фракции "Европейская Солидарность" в Черкасском областном совете, которую возглавил Виталий Коваль, 9 депутатов: Роман Сущенко, Оксана Цыганок, Виталий Коваль, Александр Радуцкий, Наталья Качан, Вячеслав Бабенко, Михаил Грабовский, Сергей Буцко, Виктор Погорелый.

Депутаты поблагодарили избирателей, которые отдали голоса за команду "Европейской Солидарности" на Черкащине.

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