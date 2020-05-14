Бывший генпрокурор Рябошапка обсуждал "дела Порошенко" с Зеленским – СМИ

Бывший генпрокурор Украины Руслан Рябошапка подтвердил, что так называемые "дела Порошенко" обсуждались с президентом Владимиром Зеленским.

Об этом он рассказал в интервью изданию LB.ua. Производства, начатые в ГБР против Порошенко, Зеленский обсуждал и с Ириной Венедиктовой, в то время главой ГБР, а теперь – генеральным прокурором. Рябошапка отметил, что преследования Порошенко напоминают ему времена Януковича, который тоже преследовал политических оппонентов.

"Если никаких оснований нет, невозможно и привлечь к ответственности. Если они есть, тогда это можно делать. А делать так, как делали предыдущие власти, очевидно, нельзя. Я объяснял президенту, по крайней мере по двум кейсам, в частности, по делу Высшего совета правосудия, эти истории не есть перспективные. А Венедиктова рассказывала, что генпрокурор блокирует работу ГБР", – вспомнил Рябошапка.

Он также подтвердил, что проект подозрения, подписанный Венедиктовой и переданный в Генпрокуратуру, был юридически безграмотным и не имел правовых перспектив.

"Документ был подготовлен следователями ГБР, отправлен в Офис генерального прокурора. Прокуроры просмотрели и в тот же вечер сказали, что это некачественный документ. Поэтому прислали в Государственное бюро расследований на доработку. Документ был весь исчерчен. Мало того, что там на самом деле не было доказательств, которые могли бы подтвердить преступления, в которых подозревался пятый президент. Так еще и юридически все было очень несовершенно оформлено", – рассказал Рябошапка.

Кроме того, бывший генпрокурор считает, что Ирина Венедиктова имеет недостаточный уровень квалификации для руководства правоохранительных органов.

"Конкурс на руководителя ГБР она бы не выиграла, если бы он был честный и прозрачный. Потому что она не имеет необходимых качеств – ни моральных, ни профессиональных, чтобы этот конкурс выиграть. И, в принципе, ее поход в Верховный суд это показал (в свое время Венедиктова не сумела пройти конкурс на должность судьи ВСУ. – Ред.), – напомнил Рябошапка.

Об этом свидетельствует, в частности, и юридическое качество проекта подозрения пятому президенту, которое подготовило ГБР. Когда Венедиктова пыталась подписать его в Генпрокуратуре, ей объяснили, что подобные дела по подследственности относятся не к ГБР, а к НАБУ.

"Венедиктова не совсем хорошо разбирается в уголовном процессе. Думаю, она узнала о нарушении подследственности, когда мы обсуждали качество этого подозрения. Мы просто прочитали ей цитату из Уголовно-процессуального кодекса, и она удивленно узнала, что это подследственность НАБУ. Поэтому пришлось отдать это дело в НАБУ. А Холодницкий исключил статью 364 УК по квалификации, чем частично подтвердил мою правоту, что там нет злоупотребления властью, и отправил дело обратно в ГБР", – объяснил Рябошапка.

Бывший генпрокурор отметил, что в процессах, которые "наплодило" ГБР против Порошенко, нет правовых перспектив.

"В тех 16 или 17 делах я ничего перспективного не вижу", – отметил Рябошапка.

О том, что Зеленский вмешивается в работу правоохранительных органов, стало известно после обнародования в СМИ так называемых "пленок Трубы". Из разговоров, записанных в кабинете бывшего директора ГБР Романа Трубы, следует, что офис Зеленского дает указания правоохранителям о преследовании Порошенко, а сам Зеленский проводит совещания с руководством силовых органов, где обсуждают эти дела.

Как сообщал OBOZREVATEL, в марте Руслан Рябошапка заявил, что подозрение относительно Петра Порошенко, подготовленная ГБР, являются необоснованным и незаконным "юридическим трэшем".