Бывший дипломат Дмитрий Чекалкин считает, что ранее президент Украины Владимир Зеленский был абсолютно оторван от реальности, но уже наконец понял, "в какую беду он влез".

В интервью OBOZREVATEL Чекалкин оценил первый год президентства Зеленского.

"Часто провожу параллели со своим опытом, так как я 17 лет так или иначе был задействован в политике в качестве дипломата, переводчика, президента телерадиокомпании, а потом перешел в область шоу-бизнеса. Поэтому понимаю, насколько это разные сферы, требующие совершенно разных уровней экспертизы и опытности. Мне было совершенно не понятно, как Зеленский мог так неосмотрительно взять на себя ответственность в такое трудное для страны время", – отметил он.

Дмитрий Чекалкин назвал главные провалы Владимира Зеленского

По словам экс-дипломата, в Украине "болезни" накапливались десятилетиями, а Зеленский думал, что "с ноги" решит все те болезненные вопросы, которые собирались годами и веками.

"Крепостничество, советский тоталитаризм, время дикого накопления капитала – все это у нас так наслоилось... У нас больные люди, больная страна, и этих болезней – просто огромное количество, а человек берется за решение судьбы государства", – подчеркнул Чекалкин.

Он добавил, что 40-миллионная страна противостоит коварнейшему врагу в лице России, главной задачей которого является уничтожить ее.

"Если Украина прекращает свое существование, никто же не спросит у Путина за оккупированный Донбасс или аннексированный Крым. Понятно, что сегодня перед нами жестокий, коварный враг человечества вообще. И брать на себя непрофессионалу ответственность в такое время – это все равно, что смертельно больного человека привозят в больницу, и оперировать его берется не опытный хирург, а какой-то сантехник, который хорошо рассказывает анекдоты", – заявил экс-дипломат.

По его мнению, политическая деятельность требует совершенно другой экспертизы.

"Это же не картинку в шоу-бизнесе создать, найти авторов и актеров. Здесь стоит на порядок более сложная задача: и определение приоритетов, и подбор соответствующих кадров, и поиск эффективных решений. У него же не было абсолютно никакого опыта в этих сферах. Поэтому никаких ожиданий от избрания Зеленского у меня не было. Нету очарования – нет и разочарования, как говорится", – заключил Чекалкин.

Как писал OBOZREVATEL, Дмитрий Чекалкин считает, что Владимир Зеленский "нефартовый" и в какой-то степени приносит несчастье.