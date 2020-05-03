Чекалкин назвал главные провалы президента Зеленского
Бывший дипломат Дмитрий Чекалкин считает, что ранее президент Украины Владимир Зеленский был абсолютно оторван от реальности, но уже наконец понял, "в какую беду он влез".
В интервью OBOZREVATEL Чекалкин оценил первый год президентства Зеленского.
"Часто провожу параллели со своим опытом, так как я 17 лет так или иначе был задействован в политике в качестве дипломата, переводчика, президента телерадиокомпании, а потом перешел в область шоу-бизнеса. Поэтому понимаю, насколько это разные сферы, требующие совершенно разных уровней экспертизы и опытности. Мне было совершенно не понятно, как Зеленский мог так неосмотрительно взять на себя ответственность в такое трудное для страны время", – отметил он.
По словам экс-дипломата, в Украине "болезни" накапливались десятилетиями, а Зеленский думал, что "с ноги" решит все те болезненные вопросы, которые собирались годами и веками.
"Крепостничество, советский тоталитаризм, время дикого накопления капитала – все это у нас так наслоилось... У нас больные люди, больная страна, и этих болезней – просто огромное количество, а человек берется за решение судьбы государства", – подчеркнул Чекалкин.
Он добавил, что 40-миллионная страна противостоит коварнейшему врагу в лице России, главной задачей которого является уничтожить ее.
"Если Украина прекращает свое существование, никто же не спросит у Путина за оккупированный Донбасс или аннексированный Крым. Понятно, что сегодня перед нами жестокий, коварный враг человечества вообще. И брать на себя непрофессионалу ответственность в такое время – это все равно, что смертельно больного человека привозят в больницу, и оперировать его берется не опытный хирург, а какой-то сантехник, который хорошо рассказывает анекдоты", – заявил экс-дипломат.
По его мнению, политическая деятельность требует совершенно другой экспертизы.
"Это же не картинку в шоу-бизнесе создать, найти авторов и актеров. Здесь стоит на порядок более сложная задача: и определение приоритетов, и подбор соответствующих кадров, и поиск эффективных решений. У него же не было абсолютно никакого опыта в этих сферах. Поэтому никаких ожиданий от избрания Зеленского у меня не было. Нету очарования – нет и разочарования, как говорится", – заключил Чекалкин.
Как писал OBOZREVATEL, Дмитрий Чекалкин считает, что Владимир Зеленский "нефартовый" и в какой-то степени приносит несчастье.