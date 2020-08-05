Бывший чиновник МВД стал заместителем главы Офиса президента

Борис Бондарь Политика 20:32, 5.08.2020 Обновлено: 20:33, 5.08.2020

Владимир Зеленский назначил заместителем руководителя Офиса Президента Украины Олега Татарова, который будет отвечать за правоохранительный направление.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента. Глава государства подписал соответствующий указ 5 августа.

"В компетенцию Олега Татарова будет входить формирование государственной политики в сфере правоохранительной деятельности, экспертно-аналитическое обеспечение работы Офиса президента Украины, обеспечение гарантий национальной безопасности государства в сферах правоохранительной деятельности, противодействия коррупции, защиты прав человека", - сказано в сообщении.

Олег Татаров - доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист Украины, адвокат.

Долгое время работал в органах внутренних дел, в частности занимал должность заместителя начальника Главного следственного управления МВД Украины, а с 2014 года занимался адвокатской практикой, возглавлял адвокатское объединение. Свободно владеет английским языком.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский назначил Кирилла Буданова начальником Главного управления разведки Министерства обороны.

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